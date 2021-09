La Française des Circuits : lancement de la brochure 2022/2023 sur l'IFTM Top Resa

La Française des Circuits, East West Travel (Alma Latina, Australie Tours, Asie Infiny, Nouvelle Zélande Voyages) et Jetset Voyages seront présents lors de l’IFTM Top Resa.



L'occasion d'officialiser leur regroupement sous la marque unique Premium Travel.



"3 800 agences de voyages vont recevoir un faire-part en bonne et due forme les invitant à célébrer cette union chaque jour au salon autour d’un vin d’honneur convivial et festif , précise le Groupe dans un communiqué.



Le petit "plus" technologique sur ce faire-part : un QR Code permettant de visualiser la brochure digitale ".



En effet, la brochure 2022/2023 de La Française des Circuits sera lancée à cette occasion.



L’équipe commerciale - sept personnes sous la houlette de Chrystelle Hamel, la directrice commerciale de Premium Travel - sera présente pendant tout le salon.



Mais aussi une équipe pour la production qui compte désormais sept personnes, dont 2 co-directrices de production, Hannah Morin et Pétra Dechaux.



Leur mission : accueillir et rencontrer les agents de voyages, leur présenter la nouvelle brochure La Française Des Circuits et démonstration à l’appui, la nouvelle plateforme Premium Travel BtoB.



Rendez-vous sur le Village des TO - stand N°1 - F 66.