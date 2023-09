La Française des Circuits dévoile ses nouveautés 2024

Alors que les offres 2024 sont en ligne depuis plusieurs semaines, La Française des Circuits met désormais à disposition des agences de voyages(en ligne et en version papier).Des nouveautés apparaissent dans la production, notamment enavec le circuit "Regard sur Zanzibar" - en étoile et en all inclusive - qui prévoit un safari, une sortie en mer sur Dhow, une visite de Stone town.Mais aussi "Le Regard sur le Kilimandjaro", mi-safari, mi-plage ; le "Confidentiel Zimbabwe-Botswana" et le "Confidentiel Afrique du Sud-Zimbabwe-Botswana" (avec guides anglophones).Aux, le voyagiste inaugure un circuit "Confidentiel Ouest Américain" (limité à 21 personnes), et sur le Sud USA le circuit "Lumière Tennessee, Mississippi et Louisiane", de Nashville à New Orleans., La Française des Circuits proposera le nouveau "Regard sur le Panama" et, le "Regard sur l’Australie", un duo Sidney-Gold coast en 13 jours/10 nuits en demi pension moins 2 repas à partir de 5 370€.Enfin,, on note le "Lumière du Japon" avec les Alpes japonaises incluses.