Les Assurances Grèves

Les mouvements de grève continuent dans les transports et ont un impact fort pour des millions de personnes… Une solution existe avec l'assurance annulation pour cause de grève.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 4 Avril 2023

Les mouvements sociaux dans les transports et leurs conséquences Tous les ans, les professionnels du tourisme sont confrontés à la variable grève dans les transports, ce qui engendre un surcoût de travail et un stress énorme pour toutes les équipes, tout particulièrement quand il s'agit de voyages de groupes.

Les rentabilités en sont affectées car bien souvent, les voyagistes doivent supporter des frais supplémentaires qui n’étaient pas prévus.



Prenons l'exemple d'une agence qui organisait un congrès pour une grande enseigne nationale, sur 10 jours au Mexique.

Elle devait pré acheminer les participants de toute la France, pour un départ prévu de CDG. Une grève des transporteurs l'obligea à faire partir les voyageurs partant de province, une journée plus tôt, ce qui généra des frais hôteliers supplémentaires.

Le vol prévu étant annulé, l’agence dû racheter des places sur une compagnie mexicaine pour permettre au groupe de partir.

Le surcoût pénalisa sa marge et entraina un surcroit de travail pour ses équipes qu'elle dut mobiliser exclusivement pour cette opération.



Toutefois, la compagnie initialement prévue lui remboursa le cout des billets du vol annulé, et l’agence, qui avait eu la bonne idée de s’assurer, a pu être indemnisée des frais engagés restant à charge.

L'assurance grève : le mode de fonctionnement pour les groupes Objet de la garantie



L'Assureur indemnise le Souscripteur des pertes pécuniaires, au cas où le voyage mentionné aux Conditions Particulières serait annulé, écourté ou reporté du fait de la survenance de tout aléa (ou cas de force majeure) non-expressément exclu, survenu hors de son contrôle ou de celui de son client assuré.

Le Souscripteur se doit d’établir le lien de causalité entre l’aléa et l’impossibilité d’organiser ou de maintenir le voyage prévu.



Les pertes pécunières : c'est quoi ?



Sommes dont la nature est précisée aux Conditions Particulières du contrat d’assurance et que le Souscripteur est en mesure de justifier au moyen de factures ou de contrats :

- Frais engagés ou dus au titre de l'organisation de la manifestation ou du groupe, et non récupérables à la date de survenance du sinistre ;

- Frais supplémentaires engagés, avec l'accord de l’Assureur (sauf en cas d’impossibilité), en vue d’éviter ou de limiter les effets d'un sinistre et que le Souscripteur est en mesure de justifier au moyen de factures.



Le montant total de ces frais supplémentaires doit être, en tout état de cause, inférieur à l’indemnité qui aurait été due si le Souscripteur n'avait pas engagé les dits frais.





Pour en revenir à l'exemple ci-dessus, l’agence fut remboursée des nuits d'hôtels supplémentaires qu'elle avait supporté, ainsi que de la différence de tarif entre les billets achetés initialement et celui des nouveaux qu'il dut racheter pour maintenir son opération.



Si le voyage avait été prévu sur une durée totale beaucoup plus courte, et que l'ensemble des transports retenus avaient été impossibles, la conséquence aurait été une annulation totale pure et simple. Dans ce cas, l'assurance souscrite serait intervenue pour indemniser l’ensemble des pertes pécuniaires chiffrées et justifiées, y compris la marge ou les honoraires de l’agence.



Bien évidemment, la garantie ne fonctionnera jamais pour des grèves (ou projets de grève) ayant commencé ou ayant été annoncées avant la date de souscription du contrat d’assurance.

A noter que pour ce type d'assurance, il n'y a pas de spécifications de corps de métier, cela concerne toutes les grèves avant et pendant le voyage. Dans le cas d'un retour différé pour cause de mouvement social, l'assureur indemnisera l'organisateur des frais supplémentaires qu'il aura subi.





L'assurance grève dans les produits individuels Pour les produits individuels, les garanties vont être plus limitées (même si une tarification sur mesure sur le modèle des groupes est possible)



Objet de la garantie



L'assureur garantit les annulations consécutives à une grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport, dans les 72 h précédant le départ.

Si le Voyage de l’Assuré est annulé par suite d’une grève du personnel navigant et ou du personnel au sol de la compagnie aérienne régulière, low cost, ou charter et/ou du personnel de l’aéroport, à condition qu’aucun préavis de grève n’ait été déposé dans les règles imposées par la législation en vigueur au moment de l’adhésion au contrat d’assurance.



L'assureur rembourse les acomptes ou toutes sommes conservées par l’organisateur du voyage restées à la charge du client à l’exclusion du titre de transport rendu inutilisable en raison de la grève.



Une assurance incontournable pour rester "zen" Les conflits sociaux ou autres impondérables liés à un cas de force majeure sont malheureusement récurrents. Les assureurs proposent des gammes de produits qui permettent de parer à toutes les éventualités, pensez à les souscrire pour sécuriser vos voyages de groupes ou individuels.

