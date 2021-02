Référencement Selectour, Havas : vers un nouveau tour de vis ?

Recevront-ils le courrier dans un second temps ? C'est ce que certains avancent. Le GIE ASHA souhaite-t-il renégocier avec ces voyagistes ? Ou plutôt resserrer le nombre de partenaires ?



Contacté par nos soins, Laurent Abitbol, Président du directoire de Selectour et Président de Marietton Développement, propriétaire d'Havas nous explique qu'il a d'autres priorités : " nous n'avons pas encore fait de réunion sur le sujet, ni vraiment ouvert le dossier des référencements.



Pour les TO qui veulent poursuivre et qui ont eu la lettre, c'est sur le même contrat qu'avant. Et c'est comme avant ou pas", lance-t-il.



Pour lui l'urgence est ailleurs : "Le sujet actuel : ce sont surtout les aides à venir pour tenir le choc, pour se battre pour sauver nos entreprises.



L'activité est à l'arrêt : est-ce que nous pourrons bénéficier de la prise en charge de 70% des charges fixes, des aides sociales... ce sont mes préoccupations actuelles. Je continue de défendre la profession avec mes confrères du SETO et des EDV."



Il ajoute par ailleurs : "Si les partenaires acceptent les conditions en cours, cela ne devrait pas poser de problème a priori pour la grande majorité des fournisseurs. Le bon comportement pendant la crise covid sera aussi une des bases de reconduction des contrats."



Faire avec ou sans le GIE ASHA alors qu'une reprise pourrait se profiler fin 2021, ce n'est pas anodin pour certains fournisseurs. Pour rappel, Selectour compte plus de 1 100 agences et le réseau intégré Havas Voyages près de 450.



Comme nous le confiait un observateur : " pour les TO B2B, l'enjeu est quand même monstrueux "...