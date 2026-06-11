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Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027

90 circuits à travers 27 pays pour répondre à l'engouement du marché français


Pour accompagner l'intérêt croissant des voyageurs français pour les destinations asiatiques, Salaün Holidays publie la troisième édition de son catalogue thématique Pagodia. Le tour-opérateur y élargit sa programmation en combinant des itinéraires classiques et des ouvertures plus confidentielles. Cette nouvelle collection s'articule autour de trois formules de voyage distinctes afin de capter aussi bien les adeptes des grands groupes que les clients en quête d'exclusivité.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 11 Juin 2026 à 18:06

Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie - Depositphotos.com, degist83
Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie - Depositphotos.com, degist83
Dream Yacht
Salaün Holidays dévoile la troisième édition de son catalogue Pagodia, entièrement consacré à l’Asie, qui repose sur une segmentation précise de l'offre.

Le premier pilier concerne les voyages GIR en grand groupes, qui comptent 48 circuits traditionnels.

Classiques et parfaitement rodés, ils sont proposés avec des départs à dates fixes. De la Jordanie au Japon en passant par les Emirats Arabes Unis, Oman, l’Inde, la Chine, la Mongolie, le Cambodge ou les Philippines… 27 destinations sont déclinées en circuits "incontournables" (jusqu’à 13 jours) ou en "grand voyages" (jusqu’à 24 jours).

Petits groupes et sur-mesure

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Pour des expériences exclusives, Pagodia propose aussi des circuits en petits groupes, toujours à dates fixes, de 6 à 12 personnes.

"Ces programmes s’achèvent parfois sur un séjour balnéaire et s’adaptent parfaitement bien à une cible d’actifs qui souhaiteraient associer découvertes et détente avant de reprendre le travail", commente le TO dans un communiqué.

L'offre comprend 33 circuits exclusifs petits groupes de la Jordanie au Japon.

Enfin, le voyagiste permet de réaliser des voyages personnalisés et intimistes, en formule privatisée ou sur-mesure.

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Tags : asie, pagodia, salaun holidays
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