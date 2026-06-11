Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027

Salaün Holidays dévoile la troisième édition de son catalogue Pagodia, entièrement consacré à l’Asie, qui repose sur une segmentation précise de l'offre.
Le premier pilier concerne les voyages GIR en grand groupes, qui comptent 48 circuits traditionnels.
Classiques et parfaitement rodés, ils sont proposés avec des départs à dates fixes. De la Jordanie au Japon en passant par les Emirats Arabes Unis, Oman, l’Inde, la Chine, la Mongolie, le Cambodge ou les Philippines… 27 destinations sont déclinées en circuits "incontournables" (jusqu’à 13 jours) ou en "grand voyages" (jusqu’à 24 jours).
Le premier pilier concerne les voyages GIR en grand groupes, qui comptent 48 circuits traditionnels.
Classiques et parfaitement rodés, ils sont proposés avec des départs à dates fixes. De la Jordanie au Japon en passant par les Emirats Arabes Unis, Oman, l’Inde, la Chine, la Mongolie, le Cambodge ou les Philippines… 27 destinations sont déclinées en circuits "incontournables" (jusqu’à 13 jours) ou en "grand voyages" (jusqu’à 24 jours).
Petits groupes et sur-mesure
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Pour des expériences exclusives, Pagodia propose aussi des circuits en petits groupes, toujours à dates fixes, de 6 à 12 personnes.
"Ces programmes s’achèvent parfois sur un séjour balnéaire et s’adaptent parfaitement bien à une cible d’actifs qui souhaiteraient associer découvertes et détente avant de reprendre le travail", commente le TO dans un communiqué.
L'offre comprend 33 circuits exclusifs petits groupes de la Jordanie au Japon.
Enfin, le voyagiste permet de réaliser des voyages personnalisés et intimistes, en formule privatisée ou sur-mesure.
"Ces programmes s’achèvent parfois sur un séjour balnéaire et s’adaptent parfaitement bien à une cible d’actifs qui souhaiteraient associer découvertes et détente avant de reprendre le travail", commente le TO dans un communiqué.
L'offre comprend 33 circuits exclusifs petits groupes de la Jordanie au Japon.
Enfin, le voyagiste permet de réaliser des voyages personnalisés et intimistes, en formule privatisée ou sur-mesure.