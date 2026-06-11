Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027

Ces programmes s’achèvent parfois sur un séjour balnéaire et s’adaptent parfaitement bien à une cible d’actifs qui souhaiteraient associer découvertes et détente avant de reprendre le travail

Pour des expériences exclusives, Pagodia propose aussi des, toujours à dates fixes, de 6 à 12 personnes.", commente le TO dans un communiqué.L'offre comprend 33 circuits exclusifs petits groupes de la Jordanie au Japon.Enfin, le voyagiste permet de réaliser des voyages personnalisés et intimistes, en