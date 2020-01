Stéphane Bern et Plus Belle l’Europe sur le petit écran !

Stéphane Bern et Plus Belle l’Europe seront sur le petit écran dans le cadre d'une campagne de promotion qui débutera le 15 janvier 2020 à 18h56 très précises !



C'est à cette heure que le premier des 173 spots publicitaires sera diffusé sur France 5. La vidéo de 20 secondes mettra en scène un Stéphane Bern un tantinet espiègle dans sa fiat 500 !



Une chose est sûre l'histoire de Stéphane Bern et de Plus Belle L'Europe va se poursuivre puisque d'autres opérations sont à venir.



Frédéric de Fournoux le PDG de Plus Belle l’Europe garde pour lui (pour le moment) les prochaines actions avec son égérie : "Nous avons encore de nombreux projets ou idées mais avec un contrat d’exclusivité sur 3 ans, nous avons le temps de préparer les prochaines opérations" lance-t-il !