Emmanuel Foiry (Kuoni) : "je ne vois pas plus de risque pour le tour-operating en Europe, au contraire..."

TourMaG.com - Vous ne pensez pas que certains TO ont oublié ce qu'est un tour-opérateur ? Sans parler de Plus Belle l'Europe.



Emmanuel Foiry : Concernant Plus Belle l'Europe, le TO avait un modèle un peu particulier, de circuits accompagnés en back to back, avec beaucoup de départs, le tout à des petits prix.



Je ne sais pas ce qu'il est arrivé mais en tout cas l'Italie fonctionne chez nous. Ce n'est pas une fatalité de voir disparaître les tour-opérateurs spécialisés sur l'Europe.



TourMaG.com - N'est-ce pas plus tôt la fin du modèle low-cost dans la production ? Nous le voyons avec les compagnies aériennes qui sont elles aussi en mauvaises postures.



Emmanuel Foiry : Une chose est sûre, plus le prix est bas et plus les volumes doivent être importants. Après que vous vendiez un circuit à 500 ou 2 500 euros, vous n'avez pas 5 fois plus de boulot.



Le coût de distribution, la technologie, les clients rentrent en compte. Ce n'est pas la nature des produits vendus qui posent un problème de fond.



TourMaG.com - Kuoni va-t-il se positionner pour Plus Belle l'Europe ?



Emmanuel Foiry : Non, je ne pense pas. Nous sommes ravis avec Donatello, je ne vois pas bien ce que cela pourrait nous apporter de plus. Nous aurions alors un doublon de marque avec tous les inconvénients d'une reprise d'entreprise.



Je suis pour la croissance externe, dans les secteurs ou domaines de compétence que nous ne connaissons pas du tout.



TourMaG.com - Regardez-vous donc ailleurs ?



Emmanuel Foiry : Non, nous n'allons pas bouger. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été vendus, il y a deux ans. Ce n'est pas à nous de digérer, mais d'être digérés, nous sommes dans une phase de consolidation.



Depuis, que nous avons été rachetés nous avons dû expliquer pas mal de choses comme les grèves ou les Gilets Jaunes, puis le dépôt de bilan de Thomas Cook nous a occupés pendant pas mal de temps.



Les Allemands ont un système totalement différent. Ils ne comprenaient pas que nous pouvions perdre de l'argent, sauf que l'argent était chez le distributeur et pas chez nous.



Nous observons que pour une fois, le marché se consolide un peu. S'il reste encore très éclaté, il se rapproche des autres pays européens. En Belgique, il n'y avait quasiment que TUI et Thomas Cook, aujourd'hui en France cette atomisation du marché ne profite qu'aux consommateurs.