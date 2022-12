Appli mobile TourMaG



Vous partez en croisière? Prenez le large avec une Cruze Cover !

Un produit créateur de Valeur, pour assurer vos croisières

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Lundi 5 Décembre 2022

Garantie Annulation ou Modification du voyage - Remboursement des frais de voyage prépayés, acomptes, frais d'annulation ou de modification, non remboursables

- Remboursement des frais d’hébergement supplémentaires en cas d’annulation d’un compagnon de voyage s’il s’agit d’un hébergement partagé.



Une couverture optimale :

• Les standards du marché mais également des évènements « premium »

• De nouveaux évènements pour couvrir vos clients dans un contexte de pandémie

• évènements standard et premium :

• En plus , couverture évènements aléatoires, catastrophes naturelles et Attaques terroristes



Pour les motifs suivants liés à une épidémie/pandémie

Franchise : 45€ par assuré :

• En cas de maladie ou décès lié à une épidémie/pandémie de l’assuré ou d’un compagnon de voyage

• En cas de maladie (engageant le pronostic vital ou nécessitant une hospitalisation) ou décès lié à une épidémie/pandémie d’un membre de la famille ne participant pas au voyage

• En cas de quarantaine de l’assuré ou d’un compagnon de voyage en raison d’une exposition à une épidémie ou une

pandémie

• Un plafond élevé : jusqu'à 25 000€ par personne, aucun plafond par évènement.

Garantie Voyage Retardé • Remboursement des frais de voyage prépayés et frais supplémentaires engagés lors de l’attente sur le lieu de retard (repas, hébergement, transports locaux, communications)

• Remboursement des frais de transport pour rejoindre le circuit, la croisière ou la destination,si votre client manque le départ d’un circuit ou d’une croisière

• Remboursement des frais de transport pour rejoindre sa destination ou son domicile si votre client subit un retard de transports publics lui faisant manquer un vol ou un train.



• La garantie Voyage retardé s’applique au transport aller, au transport retour, mais également aux transports qui ont lieu au cours du voyage

• L’arrivée tardive est couverte : frais prépayés pour des prestations non utilisées pendant la période de retard / d’attente

• En cas de quarantaine de l’assuré ou d’un compagnon de voyage en raison d’une exposition à une épidémie ou

une pandémie

• En cas de refus d’embarquement en raison d’une suspicion de maladie contagieuse de l’assuré ou d’un compagnon de voyage.

• Emeutes et mouvements populaires

• Détournement du moyen de transport

• Catastrophe naturelle

• Retard transports publics

• Vol ou perte des documents de voyage

• Accident de la circulation

• Retard du transporteur

• Grève (sauf préalablement annoncée)

Garantie Bagages Les bagages sont livrés en retard par le transporteur ou perdus, endommagés, volés au cours de son voyage ?



Dommages aux bagages :

Remboursement des coûts de réparation des bagages endommagés

• Remboursement des coûts de remplacement des bagages perdus, endommagés ou volés (base prix marché

actuel)



Retard de bagages

Remboursement des frais engagés pour les biens de première nécessité (à l’aller uniquement)



Les plus

Les appareils mobiles, smartphones, tablettes, ordinateurs sont couverts (avec plafond Objets de valeur à 50% du plafond de la garantie Dommages aux bagages). • Perte et dommages des objets de valeurs sont désormais couverts, en plus de vol.

Garantie Médicales Une couverture médicale complète pour votre client



Garantie Frais médicaux d’urgence à l’étranger



• Remboursement des frais médicaux d’urgence à l’étranger restant à la charge de votre client s’il doit engager des frais pour une urgence médicale ou dentaire au cours de son voyage



Garantie Assistance médicale



• Organisation et prise en charge des frais si votre client doit être transporté à la suite d’une urgence médicale au cours de son voyage

• Rapatriement médical

• Transfert inter-hospitalier

• Transport au chevet

• Retour des personnes à charge

• Assistance en cas de décès

• Remboursement des frais de recherche et secours



En cas de maladie ou hospitalisation liée à une épidémie ou une pandémie

Garantie Interruption ou Prolongation du Voyage • Frais de voyage prépayés (hors transport) et acomptes, non remboursables (au prorata)

• Frais d’hébergement supplémentaires en cas d’annulation d’un compagnon de voyage (hébergement partagé)

• Frais de transport pour poursuivre le voyage ou regagner le domicile

• Frais d’hébergement supplémentaires en cas de prolongation du voyage (limite quotidienne)



• Couvre les frais d’interruption du voyage, de retour anticipé et de retour différé

• Couverture évènements premium

• En plus : Attaques terroristes

• En cas de maladie ou décès lié à une épidémie/pandémie de l’assuré ou d’un compagnon de voyage

• En cas de maladie (engageant le pronostic vital ou nécessitant une hospitalisation) ou décès lié à une épidémie/pandémie d’un membre de la famille ne participant pas au voyage

• En cas de quarantaine de l’assuré ou d’un compagnon de voyage en raison d’une exposition à une épidémie ou une pandémie

• En cas de refus d’embarquement en raison d’une suspicion de maladie contagieuse de l’assuré ou d’un compagnon de voyage



Notre équipe



Notre Service Clients est joignable tous les jours pour répondre à vos questions

Téléphone : 01 56 02 04 45

Email : Présents sur 4 délégations, Paris (siège), Lille, Bordeaux et Aix en Provence, nous sommes à votre disposition pour venir à votre rencontre pour vous présenter nos offres.Téléphone : 01 56 02 04 45Email : gestion.iard@valeurs-assurances.com

