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Amérique Latine : Tucaya Travel fête ses 30 ans et mise sur la technologie !

Bientôt le retour du Venezuela ?


Spécialiste de l’Amérique latine, le réceptif Tucaya Travel célèbre cette année trois décennies d’activité. Fondée au Venezuela en 1996 par Frédéric Sallio et Hervé Baudier, l’entreprise est devenue au fil des ans un groupe implanté dans cinq pays, employant une cinquantaine de collaborateurs. À l’occasion de cet anniversaire, son cofondateur et directeur du développement revient sur l’évolution du groupe et ses ambitions.


Rédigé par le Mardi 23 Juin 2026 à 17:14

Frédéric Sallio et Hervé Baudier, les cofondateurs de Tucaya Travel et Gael Lejay, directeur commercial. @tucaya travel
Frédéric Sallio et Hervé Baudier, les cofondateurs de Tucaya Travel et Gael Lejay, directeur commercial. @tucaya travel
CroisiEurope
Tout commence par un voyage. Au début des années 1990, Frédéric Sallio et Hervé Baudier découvrent le Venezuela, séduits par le pays, ils décident d’y construire leur avenir professionnel.

Après plusieurs années de préparation, de repérages et de présence sur les salons touristiques, ils créent Tucaya Travel. Frédéric Sallio s’installe au Venezuela en 1996 et accueille les premiers groupes dès l’année suivante.

« Le Venezuela reste notre pays de cœur. C’est celui qui nous a donné envie de nous lancer dans cette aventure », confie Frédéric Sallio.

Un réseau régional construit pas à pas

Confronté aux aléas politiques et économiques du Venezuela, le groupe choisit rapidement de diversifier sa présence en Amérique latine. Le Panama rejoint le portefeuille en 2004, suivi du Costa Rica en 2008, de la Colombie en 2012 puis de l’Équateur en 2019.

Aujourd’hui, Tucaya Travel est présent dans cinq pays et s’appuie sur une cinquantaine de collaborateurs répartis dans la région.

Cette implantation répond à une logique géographique précise. « Chacune des destinations est reliée aux autres par une frontière commune, ce qui permet de proposer des combinés », note Frédéric Sallio.

Malgré les difficultés rencontrées ces dernières années, Tucaya Travel n’a jamais quitté le Venezuela. Le réceptif y a maintenu une présence locale et continue de promouvoir activement la destination. « Nous sentons que les choses évoluent positivement. Nous espérons voir le Venezuela retrouver progressivement sa place parmi les destinations phares de la région », explique le dirigeant.

Trois piliers d’activité

Principalement positionné sur le marché B2B, Tucaya Travel répartit aujourd’hui son activité entre trois segments : les voyages individuels sur mesure, les groupes et associations, ainsi que le MICE et les événements d’entreprise.

À l’échelle du groupe, ces trois activités représentent chacune environ un tiers de l’activité. « Le Panama se distingue notamment sur le segment incentive, tandis que les autres destinations affichent un équilibre plus homogène », détaille Frédéric Sallio.

Une reprise bien engagée

Comme l’ensemble du secteur, Tucaya Travel a subi les conséquences de la crise sanitaire. Après plusieurs années de croissance continue, l’activité a progressivement retrouvé son niveau d’avant-crise.

En 2025, le groupe a accueilli près de 4 800 voyageurs. Depuis la reprise, la croissance annuelle se situe entre 5 % et 7 %.

Dans un contexte géopolitique marqué par les tensions au Moyen-Orient et en Europe de l’Est, l’Amérique latine tire son épingle du jeu. « Le Costa Rica demeure une valeur sûre, tandis que le Panama gagne en visibilité auprès des voyageurs », souligne Frédéric Sallio.

Les 30 ans célébrés à Carthagène

Tucaya Travel célébrera ses 30 ans en réunissant du 28 juin au 1er juillet ses équipes à Carthagène. @tucaya travel
Tucaya Travel célébrera ses 30 ans en réunissant du 28 juin au 1er juillet ses équipes à Carthagène. @tucaya travel
Pour fêter son 30eme anniversaire, Tucaya Travel réunira l’ensemble de ses équipes, fin juin, à Carthagène, en Colombie.

Pendant trois jours, les collaborateurs participeront à un programme inspiré des voyages incentive proposés aux clients du groupe.

« Ce sera la première fois que nous réunirons tous nos collaborateurs. C’est important pour célébrer ces 30 ans et partager ensemble ce que nous faisons vivre à nos clients », souligne Frédéric Sallio.

Cap sur la digitalisation

Parmi les projets figure également le déploiement d’un nouvel outil interne baptisé Pink Elephant. Déjà opérationnelle en Colombie et en Équateur, la solution est actuellement déployée au Panama avant d’être étendue au Costa Rica.

« L’objectif est d'améliorer la gestion des réservations et de gagner en réactivité auprès des partenaires », précise Frédéric Sallio.

Parallèlement, Tucaya Travel sera présent sur les principaux rendez-vous professionnels internationaux afin de renforcer sa visibilité auprès des marchés européens et nord-américains.

Trente ans après ses débuts au Venezuela, le réceptif entend poursuivre sa croissance tout en consolidant son expertise sur l’Amérique latine, qui reste au cœur de son identité.


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Tags : tucaya, tucaya travel
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