Asie : les réservations en agences de voyages en chute libre

Pourtant, à la fin janvier 2020, l’ensemble des réservations effectuées en agences de voyages pour le printemps et l’été 2020 (avril-octobre) affichait une progression « sensible » par rapport aux réservations du printemps-été 2019 : +7% pour les vacances en France, +8% pour les vacances à l’étranger.



Rien de nouveau du côté des destinations phare. Sur le court et moyen- courrier, la Tunisie (+31%), la Turquie, le Maroc et l’Egypte (+20% toutes les 3) connaissent les plus fortes progressions, l'Espagne, la Grèce, la Tunisie et l'Italie constituant le quatuor de tête.



En long-courrier : Etats-Unis, République Dominicaine, Canada et Île Maurice sont les destinations privilégiées.



Et à fin janvier, Japon et Vietnam progressaient de façon plus que significative sur le marché français des vacances.