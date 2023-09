Brochures : Kuoni France dévoile ses nouveautés

La brochure Kuoni Croisières voit l'arrivée en 2024 de CFC et Exploris, ainsi que de nombreux itinéraires inédits proposés par les partenaires de confiance de Kuoni.Autre compagnie a faire ses premiers pas dans le catalogue : Explora Journeys , la nouvelle compagnie haut de gamme de MSC, avec ses deux sisterships Explora I et Explora II construits en 2023 et 2024.Egalement au sommaire : de nouveaux itinéraires avec les partenaires de Kuoni : PONANT, Rivages du Monde, Hurtigruten, Star Clippers, Aranui, Celestyal Cruises, Dream Yacht Charter, Regent Seven Seas Cruises®, RCCL, Variety Cruises et toujours les croisières fluviales sur le Danube, le Douro, le Mékong et le Nil.