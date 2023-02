Appli mobile TourMaG



Veranda Grand Baie, l’épitome du créole chic à l’Île Maurice réouvre ses portes en juillet 2023 Veranda Grand Baie – Île Maurice

Envoyer à un ami Partager cet article

Le 1er juillet prochain, le village balnéaire de Grand Baie accueillera le retour très attendu de Veranda Grand Baie, l’hôtel emblématique de Veranda Resorts. Depuis 40 ans, Veranda Grand Baie respire la créolité et l’authenticité de notre île. Cet hôtel de charme légendaire niché au coeur de ce village cosmopolite de Maurice, et entouré de verdure tropicale verdoyante, a été complètement repensé avec la culture et l’esprit de vie mauricien au coeur de sa réflexion. Ce nouveau chapitre de Veranda Grand Baie dévoilera une toute nouvelle ambiance, tout en restant fidèle à ses origines : le « Créole Chic ».

Rédigé par Veranda Resorts le Lundi 6 Février 2023

Situé au coeur même du village animé de Grand Baie, le Veranda Grand Baie, précepteur de l’hôtellerie de charme à Maurice, est l’ancrage idéal pour s’immerger dans la vie locale tout en profitant de la tranquillité de ce lieu unique. C’est un havre de paix pour ceux qui sont à la recherche de vacances immersives et veulent profiter de la beauté naturelle et cosmopolite de cette partie de l’île.



Retraite tropicale, fidèle à ses racines mauriciennes, Veranda Grand Baie propose un concept « Créole Chic », à travers son atmosphère qui inspire la sérénité et l’harmonie. On retrouve ici l’architecture coloniale d’antan, son blanc immaculé et ses boiseries mariés à la simplicité et l’élégance de la case créole avec sa toiture en tôle. L’hôtel est le symbole du raffinement de la vie insulaire mauricienne, une oasis de quiétude où l’on est invité à prendre son temps.



Côté cuisine, authenticité toujours avec une expérience culinaire interactive à base de produits frais du terroir dans le merveilleux cadre du restaurant le Food Comptoir surplombant la baie. A la table du restaurant de plage, une sélection de fruits de mer et de poissons frais grillés à la minute sera proposée.



Le bar de plage sera sans nul doute l’endroit où siroter un apéritif au soleil couchant face à la baie parsemée de voiliers et catamarans. Ici, la musique locale et le bruit du shaker du mixologue résonneront tandis que la piscine à débordement et la mer en arrière-plan s’illumineront de reflets orangés et pourpres.



Le décor des 95 chambres de l’hôtel reflète encore le style mauricien, avec des matériaux naturels tels que le rotin, le coton, le lin, les bois clairs et des éléments décoratifs minutieusement fabriqués à la main par des artisans locaux. De délicats papiers peints offrent plusieurs vues de Maurice de la collection Moris des DOMINOTIERS.



La durabilité a également été pris en compte lors de la conception des chambres avec entre autres une collection de produits de beauté et de soins sélectionnée dans le respect de l’environnement et à partir d’ingrédients naturels, des lavabos et douches équipés d’aérateurs pour réduire la consommation d’eau, l’utilisation d’ampoules LED et des économiseurs d’énergie. L’hôtel sera également équipé de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eaux solaires.



Des vacances 100% locales et immersives, couleurs et saveurs locales mais également avec des rencontres humaines, culturelles et historiques.



Côté bien-être, le spa Seven Colours sa gamme de soins et de massages aux savoirs faire locaux et aux influences multiculturelles au sein d’un cocon intime et naturel.



Contacter Veranda Resorts



veranda-resorts.com



Téléphone :

Maurice : +230 260 5101

France : +33 1 85 73 62 00

Royaume-Uni : +44 2070 48 20 32



Email :

booking@veranda-resorts.com

Veranda Resorts Village Labourdonnais, Mapou, 31803, Île MauriceTéléphone :Maurice : +230 260 5101France : +33 1 85 73 62 00Royaume-Uni : +44 2070 48 20 32Email :

Lu 35 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Romance et lune de miel dans les îles-hôtels de Sun Siyam Resorts Oceania Cruises lance une vente exceptionnelle pour son 20ème anniversaire