Carrefour Voyages change de garant et quitte Atradius pour l’APST

TourMaG.com - Les registres d'Atout France des opérateurs de voyage et de séjours, indiquent que vous êtes radié et n’avez plus de garantie ?



Patrick Métivier : “La radiation est une question purement administrative.



Dès que vous n’avez plus de garant et avez dépassé le délai légal de déclaration, la radiation est automatiquement prononcée.



J’ai d’ailleurs, pas plus tard que ce mardi matin, adressé un email à Atout France sur ce sujet pour les prévenir des modifications en cours."



TourMaG.com - Qu'est-ce qui explique le dépassement des délais ?



Patrick Métivier : “C'est tout simple. Nous sommes sur le point de changer de garant et les choses ont un peu traîné au niveau des négociations, des questions de garantie bancaire et autre. Il ne s’agit donc que d’une question administrative.



Nous étions chez Atradius et nous finalisons actuellement notre adhésion à l’APST."