Club de vacances : comment distinguer le "vrai" du "faux" sur le marché du tout inclus ?

est l’inventeur du concept de club de vacances, créé dès 1950, juste après la guerre.



L’objectif initial était de permettre aux clients de se reconnecter, de créer des liens, de se ressourcer, de retrouver les plaisirs simples et l’esprit de liberté qui leur avaient manqué. Cet ADN n’a jamais changé

Aujourd’hui, le concept club est aussi un véritable art de vivre ses vacances. Du point de vue des clients, ce qu’ils recherchent avant tout, c’est que tout soit prévu, organisé et pris en charge, de la réservation jusqu’au séjour, afin de ne plus avoir aucune contrainte et de pouvoir pleinement profiter

Des animations, une restauration correcte adaptée à une clientèle française et un mini-club, notamment pour laisser du temps libre aux parents. Pour moi, c’est la base. Si ces éléments ne sont pas présents, ce n’est pas un club

Pour avoir un bon produit club, il faut commencer par avoir un bon produit hôtelier. C’est la base : un bon hôtel, dans un environnement de qualité, avec une équipe capable d’accompagner les clients pendant tout leur séjour

La première base, c’est que l’hôtel corresponde à l’imaginaire que les clients se font d’un club. Aujourd’hui, le mot "club" évolue vers la notion d’hôtel loisirs : un lieu où l’on peut prendre du temps, participer à des activités, à des animations… mais sans obligation.

Aujourd’hui, le club est devenu un concept, plus qu’un simple produit hôtelier. Il peut s’intégrer dans un hôtel, un resort ou un ensemble hôtelier allant de 80 à 800 chambres