Colloque "20 ans du droit du tourisme et des transports" les 3 et 4 juillet 2023

"objectif de permettre aux acteurs du tourisme et des transports de se rencontrer, de se former et de partager leurs expériences en matière du droit du tourisme et des transports."

L'Association des anciens étudiants du Master du droit du tourisme et des transports de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne organise un colloque "20 ANS DU DROIT DU TOURISME ET DES TRANSPORTS"Au programme de ces deux jours : 10 conférences portées par des spécialistes du secteur du tourisme et des transports.Ce colloque s'adresse aux avocats, juristes, fiscalistes, agences de voyages, professionnels du tourisme, collectivités territoriales ou encore des administrations publiques avec pourPour participer, il faut s'inscrire en cliquant ici. , Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ouvrira la journée du 4 juillet.Parmi les conférenciers et intervenants, on note la présence de, co-directrice du Master 2 droit du tourisme et des transports et co-directrice du Serdaut,sous directeur adjoint au tourisme à la DGE,, Président de l'IFT,, conseillère juridique auprès de l'OMT,Avocat à la cour,Avocat expert du droit de l'aviation du Parlementy européen, Nicolas Dayot président de la FNHPA, Emmanuelle Llop Avocat à la cour,, Secrétaire Général de la Médiation Tourisme et Voyage.