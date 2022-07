« Interdire les acomptes clients serait négliger la réalité économique du secteur »

Pour le juriste, le maintien de la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages, dans le cadre du régime des voyages à forfait, pose aussi des difficultés. Les professionnels jugent cette responsabilité trop rigoureuse.



« Cette rigueur pourrait être atténuer, indirectement, sans en remettre en cause la responsabilité de plein droit , continue Christophe Lachieze. On pourrait modifier le recours des agents de voyages, une fois le voyageur indemnisé, contre le prestataire défaillant.



La directive ne traite pas cette question du recours mais ne prend pas parti sur le régime de celui-ci. La jurisprudence décide que le recours de l’agent de voyages suppose la preuve d’une faute du prestataire ».



Il souligne : « C’est contestable, il existe un mécanisme dans le droit commun qui s’appelle la subrogation. L’agent de voyages qui a indemnisé le voyageur devrait être subrogé dans les droits de celui-ci.



On devrait donc arriver à un partage de responsabilité entre l’agent de voyages et le prestataire. Les professionnels pourraient tenter de faire changer la jurisprudence ».