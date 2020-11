EGFATT : "La directive des voyages à forfait est pratiquement inapplicable dans le cadre d'une pandémie"

TourMaG.com - La Directive pourrait-elle manquer d'harmonisation au niveau européen ?



Alain Verwilghen : Selon son article 4, la Directive est en principe d'harmonisation maximale, sauf pour deux aspects : la responsabilité de l'exécution du forfait et la protection contre l'insolvabilité.



Concernant la responsabilité de l'exécution du forfait, l'article 13 de la Directive précise que les détaillants peuvent aussi, dans certains pays, être considérés comme responsables de la bonne exécution d'un forfait.



Prenons l'exemple d'une agence de voyages française basée dans la région de Lille-Maubeuge et qui achète un forfait à un tour-opérateur (TO) belge durant la pandémie. En Belgique, seul l'organisateur est considéré comme responsable de la bonne exécution du forfait. En France, c'est aussi le détaillant.



Donc si le TO belge fait faillite, le fonds de garantie tourisme belge va rembourser dans tous les cas le consommateur, et donc l'agence de voyages française. Maintenant, si cette agence de voyages française achète le même forfait au même TO mais en France, et que ce TO fait faillite, l'agence n'obtient rien.



Par conséquent, le fait que la directive permette des différences de responsabilité peut créer des conditions difficiles.



TourMaG.com - Vous évoquiez également la protection contre l'insolvabilité. La Directive ne prend pas en compte le cas de pandémies ?



Alain Verwilghen : Pour nous, EGFATT, cette Directive, dans l'état actuel des choses, est pratiquement inapplicable car elle n'a pas été prévue dans le cadre d'une pandémie et qu'elle prévoit depuis 2015, la garantie de tous les fonds déposés.



Nous avons vu ce que cela a coûté dans le cas de la faillite de Thomas Cook par exemple, en Allemagne, où il n'y a pas de fonds de garantie, mais un assureur - Zurich Insurance - qui assurait selon la loi allemande jusqu'à seulement 110 millions d'euros, soit à peine 20% de la faillite du voyagiste. C'est l'Etat allemand qui s'est directement porté garant, en sauvant la compagnie aérienne Condor et en prenant le relais pour rembourser les consommateurs.



Aujourd'hui, on voit un peu partout en Europe, dans tous les pays, les fonds de garantie se mettre en contact avec leur gouvernement.



En Belgique, le directeur du fonds de garantie tourisme a indiqué être en négociations avec son gouvernement pour obtenir une garantie de couverture de toutes les faillites qui pourraient intervenir à cause du Covid. Ce qu'il redoute, c'est le risque de faillites qui pourrait intervenir à partir de l'automne 2021, quand il faudra rembourser tous les avoirs.



Pour l'instant, toutes les agences sont sous perfusion, il y aura peu de ventes au printemps et durant l'été 2021, mais à partir d'octobre, les consommateurs vont demander à leurs agences à être remboursés. Et s'il n'y a pas eu assez de ventes, comment ces agences vont-elles rembourser ?



En Belgique, les difficultés pourraient même apparaitre plus tôt, puisque l'ordonnance s'est arrêtée au 29 juin dernier, contre le 15 septembre pour la France.



Donc nous constatons que de plus en plus de garants financiers commencent à se dire que la garantie totale des fonds déposés devrait être remise en question.