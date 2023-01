Appli mobile TourMaG



D.Persyn (Voyages Montaine) : "Le client comprend les fees" L’interview de Dominique Persyn, directeur France et Belgique de Voyages Montaine.

Perspectives pour 2023, convention SNCF, distribution des Ouigo, norme NDC, RSE… TourMaG.com fait le point sur l’actualité du voyage d’affaires avec Dominique Persyn, directeur France et Belgique de Voyages Montaine.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 24 Janvier 2023

TourMaG.com – Présentez-nous Voyages Montaine.



Dominique Persyn : C’est une aventure familiale. Voyages Montaine est une entreprise transfrontalière, installée en Belgique et en France. Nous avons deux agences, une à Tourcoing, l’autre à Mouscron en Belgique. Notre équipe compte 8 personnes.



Le voyage d’affaires représente entre 35 et 40% de l’activité de l’entreprise. Avant la crise, l’affaires et le loisir étaient répartis à parts égales.



Nous comptons une quarantaine de clients, des PME. Avant la pandémie, beaucoup voyageaient à l’extrême Orient, en Chine principalement. Et aujourd’hui ils ne repartent pas.



Nous avons connu une reprise par vague. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout la même chose. Si je caricature, nous vendions de la Chine en classe affaire et désormais nous vendons de l’Allemagne en classe éco.



TourMaG.com - Comment se porte votre activité MICE ?



Dominique Persyn : La reprise est là, mais pas forcément dans les mêmes conditions. Si l’envie de se réunir se fait ressentir, on ne part plus à l’international, on reste en Europe.



NDC : "un process lent, qui ne permet pas de voir l’exhaustivité de l’offre" TourMaG.com - Que pensez-vous de NDC ? L’utilisez-vous ?



Dominique Persyn : Contrairement à ce que les compagnies avancent,



Sur une page, voire deux, le système cryptique affiche une offre complète de plusieurs compagnies, avec les vols directs, indirects, les horaires, etc… On a une vision large de ce que l’on peut proposer à nos clients. Je parle là de la simple réservation. C’est ce que le client recherche à travers son agent de voyages.



NDC est un process lent, qui ne permet pas de voir l’exhaustivité de l’offre. Ça vous pose des tas de questions avant même de pourvoir donner des renseignements au client. Une fois que c’est fait auprès d’une compagnie aérienne, il faut recommencer auprès d’une autre. Cela nous handicape terriblement. C’est une perte de productivité et de compétitivité.



J’utilise peu NDC, car ça nous coupe les ailes vis-à-vis des clients. Les compagnies aériennes n’ont rien à faire des agences de voyages, ce qui les intéressent est de faire voler leurs avions. Un client, quand il passe par un courtier, il cherche une comparaison entre les produits.



TourMaG.com - Quid de la surcharge ?



Dominique Persyn : Nous restons propriétaires des dossiers, on répercutera la surcharge GDS sur la facture du client.



"Ce n’est pas gratuit d’avoir quelqu’un 24h/24 derrière son ordinateur ou au bout du fil" TourMaG.com – NDC, c’est aussi un changement de business model. Faut-il le faire évoluer ?



Dominique Persyn : Le client comprend les fees, il a conscience que ce n’est pas gratuit d’avoir quelqu’un 24h/24 derrière son ordinateur ou au bout du fil.



Est-ce que l’abonnement est intéressant ? Ça dépend du volume. Et pour l’instant, nous avons assez peu de visibilité. La question reste ouverte.



L’inflation est bien quelque chose qu’il va falloir prendre en compte en 2023. Ce sera un frein pour une reprise à 100%. Mais les tarifs de l’aérien augmentent depuis des années. Si ce n’est pas le carburant, ce sont les taxes d’aéroport. A partir du moment où il est nécessaire de se déplacer, il faut y aller !



TourMaG.com – Que pensez-vous du dernier accord de distribution avec la SNCF qui prévoit une baisse du taux de commission à 2,7% ?



Dominique Persyn : C’est toujours pareil, on tire sur les meilleurs partenaires. Nous, les milliers d’agences de voyages françaises et belges, nous déchargeons la SNCF d’un certain nombre de tâches : la vente, les modifications, les remboursements…



Je m’étonne toujours de voir que l’on est traité avec aussi peu de reconnaissance pour notre travail.



Dans un autre monde, si les agences de voyages faisaient la grève de la SNCF pendant un mois, elle prendrait en compte notre force de travail.



TourMaG.com –Quid de la distribution des Ouigo via les GDS ?



Dominique Persyn : Je trouve ça assez amusant, car quand les Ouigo ont été lancés, on pouvait les vendre en direct.



Oui sur le principe, c’est une bonne nouvelle, cela veut dire compléter l’offre. Mais ça s’adresse à une clientèle qui ne veut pas payer cher, mais qui parce qu’elle passe par une agence, il lui faut le beurre et l’argent du beurre.



Mais vendre du Ouigo n’est pas rentable.



TourMaG.com – Avez-vous des demandes concernant la RSE ?



Dominique Persyn : Nos clients, on les connait. On sait ce qu’ils veulent. On ne va pas proposer une voiture électrique à quelqu’un qui nous demande un hélicoptère.



En fin d’année, certains nous demandent des bilans carbones. Mais dans le comportement d’achat ce n’est pas probant.



TourMaG.com - Quels sont vos objectifs en 2023 ?



Dominique Persyn : Rétablir au mieux la situation. Il faudra un certain temps pour redécouvrir un certain nombre de pays. Ce n’est pas nouveau. Après la révolution en Yougoslavie, on a arrêté de vendre de la Yougoslavie. Idem, pendant deux ans, on n’a pas vendu l’Egypte après les attentats. C’est la loi du genre.



Sur le voyage d’affaires, nous n’avons pas de visibilité. Pas mal de mes clients ont rompu leurs accords avec la Chine. Ils vont se fournir dans des pays où il n’y a pas de difficultés de commerce.



Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

Publié par Caroline Lelievre

