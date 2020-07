DITEX 2020 : le Salon tiendra sa 16e édition en octobre 2020 à Marseille !

TourMaG.com - Pourquoi avoir choisi octobre pour la tenue de la 16e édition du DITEX qui a été annulée en mars dernier, à la veille du confinement ?



Francis Rosalès : “La situation est on ne peut plus complexe, comme vous le savez. Parmi les premiers pays sortis du confinement (Grèce et Portugal…), des clusters refont surface et on reconfine parfois, alors qu’on avait pensé le virus vaincu.



Nous devons nous montrer très prudents mais en même temps, la vie continue et l’économie du tourisme se doit d’aller de l’avant aussi.



Nous avons lancé une large consultation auprès de tous nos exposants via un sondage, afin de connaître leurs souhaits de date de report pour octobre ou novembre 2020.



Je remercie ceux qui ont pris le temps de répondre, même sur leurs lieux de vacances, afin de nous permettre de choisir la date la plus "stratégique" pour tout le monde.



Il ressort du sondage que le mois d'octobre a semblé un bon compromis pour tous. D'ici là nous serons en mesure d'évaluer l'évolution de la situation sanitaire.



TourMaG.com - Pourquoi un “bon compromis” ?



Francis Rosalès : “Parce que cela permet de positionner le Salon comme un vecteur de relance pour la rentrée et l’automne-hiver 2020/21.

C’est aussi le moment des résa long courrier sur l’Asie, les Caraïbes et l'Océan indien.



Nous pensons que les destinations et les TO auront à coeur de rencontrer et de rassurer leurs réseaux de distribution sur des questions qui pourraient encore comprendre quelques zones d’ombre à ce moment là…”