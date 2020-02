DITEX : Nkar Travels & Tours (Sri Lanka, Maldives) attend les agents de voyages

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Fabrice Zurawski : Nous espérons faire de nombreuses rencontres constructives avec les agences et les tour-opérateurs.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Fabrice Zurawski : Nous présenterons notre nouveau circuit à départ garanti et nos circuits authentiques avec de nombreuses expériences locales.



De plus, en tant que nouveau représentant Nkar Travels & Tours pour la France et l'Europe francophone, depuis le 1er janvier 2020, et basé à Narbonne, je pourrais ainsi me présenter à nos clients.