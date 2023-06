De nouveaux raptors envahissent le parc Dino-Zoo

Les dinosaures sont modélisés en 3D sur ordinateur puis « imprimés » via une imprimante 3D géante. Commence ensuite le travail des plasticiens et des peintres pour redonner vie à ces espèces disparues. Le chantier se termine par l’installation des dinosaures et la mise en scène dans le parc.



C’est de cette manière que le parc Dino-Zoo a su d’année en année conforter son statut de parc à thème ludique et scientifique à travers le souci des détails et le respect des connaissances scientifiques.



Au total, le parc a investi 60.000 € dans cette nouvelle scène pour le plus grand bonheur de ses fans.