Déconfinement : le Conseil scientifique déconseille "fortement" les voyages à l'étranger

Au retour, les personnes arrivant sur le territoire français, doivent être soumises à :



- Un diagnostic de type RT-PCR COVID ;

- Un isolement rigoureux en cas de positivité du test diagnostic ;

- Un isolement volontaire au domicile en cas de négativité du test diagnostic.



Il est proposé d’autoriser les déplacements urbains et péri-urbains dès lors que sont respectées les mesures barrières et les règles concernant la distanciation sociale.



Si la reprise du travail est contenue par des mesures de type télétravail, le maintien des cadences de transport habituelles permettra de limiter les concentrations de voyageurs dans des espaces confinés à fort risque de transmission virale.



Des mesures d’étalement des horaires devraient également permettre d’éviter une saturation des transports en commun à certaines heures.



Il est proposé de permettre à nouveau les déplacements interrégionaux par transports en commun dès lors que sont respectées les mesures barrières et les règles de distanciation sociales présentées.



La survenue d’un foyer épidémique régional peut amener à une reprise des règles de confinement à l’échelle locale et à la suspension des transports interrégionaux.



c) Les transports entre la métropole et les territoires et départements ultra-marins



Le Conseil scientifique a émis un avis spécifique concernant ces territoires et départements. Il insiste sur la nécessité de protéger ces territoires et départements en appliquant des règles strictes de quatorzaine et de diagnostic à l’arrivée de voyageurs.