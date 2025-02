Découvrez l'essence de la Riviera Maya dans un cadre en bord de mer, alliant luxe et exclusivité

Pendant la journée, l’hôtel propose une multitude d’options passionnantes pour toute la famille. Le parc aquatique Zamá (situé au Bahia Principe Grand Tulum et facilement accessible par une agréable promenade le long de la plage) avec ses nombreux toboggans et piscines à thème, il promet des heures d’amusement rafraîchissant.

Une autre alternative est le Bahia Scouts, un espace spécialement conçu pour divertir les enfants. Inspiré par les montagnes mexicaines et la jungle luxuriante, ce lieu coloré, influencé par la culture pittoresque du Mexique, offre aux plus jeunes un cadre parfait pour s’amuser et explorer.



Et pour les adultes ? Pourquoi ne pas s’offrir une journée de pure détente au Bahia Spa ? Profitez de nos installations spectaculaires et laissez-vous tenter par un massage ou un soin inspiré des traditions ancestrales mayas. Essayez le soin à l’agave, issu de la plante de tequila mexicaine, ou laissez-vous choyer avec un massage maya exclusif Bahia Spa. Pour une expérience encore plus magique, optez pour un massage dans l’un de nos palapas en bord de mer, bercé par la brise des Caraïbes.