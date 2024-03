Découvrez le Cora Cora Maldives, un joyau en plein cœur de l’atoll de Raa

Réputé par la richesse de ses fonds marins, l’atoll de Raa abrite le Cora Cora Maldives, une adresse idéale pour une parenthèse enchantée au cœur d’un magnifique lagon et d’une barrière de corail accessible depuis la plage.



Rédigé par Sophia Bicher le Lundi 18 Mars 2024

Une île bordée par les eaux turquoise de l’Océan Indien, des villas contemporaines sur plage et sur pilotis et une formule all inclusive premium, le Cora Cora Maldives offre une retraite inoubliable en plein cœur de l’atoll de Raa, l’un des atolls les plus préservés des Maldives qui regorge de fonds marins exceptionnels à la beauté immaculée.



Ouvert fin octobre 2021, le Cora Cora Maldives est un complexe contemporain 5* situé à 45 min en hydravion de l’aéroport de Malé sur une île à la végétation luxuriante et compte 100 villas au design moderne et minimaliste réparties entre plage et lagon, certaines avec piscine privée.



Au Cora Cora Maldives, les clients pourront profiter de leurs vacances, loin des soucis du quotidien, le slogan de l’hôtel étant “ It’s Freedom Time”, la garantie de vacances idéales dans une ambiance conviviale.

Les villas Chaque villa a été conçue afin de promouvoir confort et l’intimité : les Beach Villas sont nichées sur une plage de sable blanc avec une vue imprenable sur le lagon et les Villas sur pilotis, avec ou sans piscine offrent une expérience des plus romantiques en surplombant les eaux cristallines.



Les Beach Villas, spacieuses et indépendantes, peuvent accueillir jusqu’à 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes et 2 enfants. Les enfants de moins de 12 ans qui partagent la chambre des parents ne paient pas au Cora Cora Maldives !



Pour les familles ou couples d’amis, les Two Bedroom Beach Villas (112m² et 149m² avec piscine) peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes dont 4 adultes.

Une formule tout inclus premium unique !



La formule All Inclusive Gourmet Plan commence dès l’arrivée et donne accès aux 4 restaurants à la carte de l’île avec un large choix de mets et spiritueux avec buffets à thème 2 fois par semaine.



On retrouve le restaurant Tazäa®, ouvert toute la journée et proposant des spécialités d’Asie du Sud ; l’Acquapazza®, le restaurant beach club combinant ambiance chaleureuse et plats italiens au bord de la piscine principale ; Ginger Moon®, d’inspiration thaï, indonésien, malaisien, coréen, philippin et Teien®, ouvert uniquement le soir pour un dîner autour de la cuisine traditionnelle japonaise Teppanyaki, Sushi illimités et Kushiyaki.



Les convives pourront profiter de plus de 50 références de vins internationaux, du champagne, des softs de marque et des glaces maisons à volonté au bar principal.

Le service de plats à emporter est disponible dans chacun des restaurants de l’île, alors pourquoi ne pas profiter de sushis au bord de la plage ou d’un bon brunch sur la terrasse de votre villa ? C’est aussi ça la liberté au Cora Cora Maldives !



Pour tout séjour de 4 nuits : 1 croisière au coucher ou lever de soleil

Pour tout séjour de 7 nuits : 1 massage de 45 minutes par personne



Des expériences originales Dutch Onion Museum® : les fouilles menées sur Maamigili, l’île où se trouve le Cora Cora Maldives ont révélé plus de 60 incroyables découvertes avec entre autres 400 répliques conservées dans ce musée. L’objectif de ce musée est de faire découvrir et mieux connaître l’histoire des Maldives et de ses habitants. L’île renferme également une tour d’observation qui offre une vue panoramique à 360 : le spot parfait pour venir dîner tout en observant les étoiles scintillantes.



Dans ce cadre enchanteur, les voyageurs ont la possibilité d’expérimenter une multitude d’activités inclues dans la formule Premium -Inclusive cours de cuisine, confection de sushis, cours de mixologie, cours de peinture –ou encore du yoga au lever ou au coucher du soleil sur pilotis.



Des expériences originales :





Excursion à la découverte d’une île fantôme : une île voisine du Cora Cora Maldives qui a subi de plein fouet le tsunami de 2004 où la nature a repris ses droits.



Côté mer, l’île dispose d’un centre de sport nautiques et de plongée PADI avec accès à une vingtaine de site de plongée exceptionnels. La barrière de corail est accessible depuis la plage et de nombreux sites de plongés se situent à proximité du Cora Cora Maldives.

Vidéo sous-marine en live de notre barrière de corail



Le CoRa Kids® accueille les enfants de 3 à 12 ans avec un programme d’activité variés et adaptés selon les saisons et les fêtes ; les activités sont tournées autour de la cuisine, la créativité, les activités sportives et la nature. Au programme, activités manuelles, confection de bracelets, activités aquatiques, yoga pour enfant…



Prenez la liberté de vous détendre au MOKSHA® Spa & Wellbeing Center afin de vous ressourcer et d’expérimenter l’un des soins proposés. Le MOKSHA® Spa s’articule autour de 5 piliers : bouger, se déteindre, explorer, jouer et manger :

- Bouger : avec des cours de sport, coach sportif, méditation et yoga, salle de fitness

- Se détendre : avec des massages et autres thérapies alternatives comme le massage aux bambous ou la guérison par le son

- Explorer : des nouveaux soins maldiviens à base d’herbes locales et l’huile de coco

- Jouer : expérimenter autour de différents workshops et d’ateliers DIY

- Manger : des produits frais et sain, shots énergétiques et autres smoothies



En savoir plus : Avant leur arrivée au Cora Cora Maldives, les voyageurs peuvent télécharger gratuitement l'application sur l'App Store et Google Play pour commencer à planifier leur aventure maldivienne dans le confort de leur villa. Ils retrouveront les menus des restaurants, la carte du spa, les informations de plongée et tous les cours disponibles sur l’île (cours de cuisine indienne, confection de makis, cours de torréfaction de café, peinture, etc...).

Contacter Cora Cora Maldives Site web : www.coracoraresorts.com



Anne Daviaud – Bureau France

salesfrance@coracoraresorts.com

+33 6 63 49 21 51



