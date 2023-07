Des raids 4x4 aux igloos, GlobAtlas Adventures continue de se réinventer

Dans ce même esprit, GlobAtlas propose depuis ce mois de juin des nuitées en tipis, toujours à Arêches.



« Les tipis sont installés sur un terrain de camping à 1 500 mètres d'altitude, dans un environnement préservé au milieu des sapins et près d'une chapelle, commente Bruno Tissot.



Pour ce nouveau produit, nous nous appuyons sur l'économie locale et circulaire : les meubles sont faits à partir de bois de récupération de palettes, les savons sont fabriqués à Arêches-Beaufort. Pour les clients qui n'auraient pas envie de cuisiner, nous nous sommes associés avec un restaurant gastronomique à Beaufort qui fournit un repas froid le soir, préparé à partir de produits locaux ».



Bruno Tissot enregistre déjà des réservations pour cet été, effectués via Booking.com et se dit plutôt confiant dans cette nouvelle offre.



Au printemps 2024, il étendra cette activité du côté de la Bretagne, en implantant des tipis près de Perros-Guirec.