GlobAtlas Adventures déménage dans le Beaufortain et opte pour le télétravail L'agence lance des offres bien-être et voile

Il y pensait bien avant que le Covid-19 ne vienne tout remettre en cause, mais le confinement a accéléré le processus... Bruno Tissot, fondateur de l'agence GlobAtlas Voyages et du TO GlobAtlas Adventures, a définitivement fermé les portes de son agence physique lyonnaise pour se lancer exclusivement en ligne. Il nous parle de ce changement de stratégie, mais aussi de ses projets pour rebondir face à la crise que traverse l'industrie touristique.

J'avais déjà constaté bien avant la Covid que les clients ne poussaient plus la porte de l'agence ", se remémore le fondateur de GlobAtlas Voyages (pour le point de vente) et



" Nous y sommes allés par étape, nous avons d'abord quitté l'agence pour installer tous les salariés dans un espace de co-working, ce qui nous a permis de réaliser des économies sur les locaux ", poursuit-il.



Mais avec le confinement, le processus a été accéléré, la location résiliée et tous les salariés mis en télétravail.



Depuis avril, le siège de la société a donc été déplacé à Arêches-Beaufort, au cœur de la Savoie. " A Lyon, nous étions des anonymes, mais dans le Dauphiné, nous sommes devenus la seule agence de voyages du Beaufortain.



Nous avons reçu un accueil formidable de la part des commerçants, de l'Office du tourisme. J'ai découvert une formidable entraide dès lors que l'on quitte la ville que je ne connaissais pas auparavant ", s'enthousiasme Bruno Tissot. Son agence avait pignon sur rue à Lyon, et pourtant Bruno Tissot a pris la décision de la fermer. "", se remémore le fondateur de GlobAtlas Voyages (pour le point de vente) et GlobAtlas Adventures (pour le tour-opérateur).", poursuit-il.Mais avec le confinement, le processus a été accéléré, la location résiliée et tous les salariés mis en télétravail.Depuis avril,, au cœur de la Savoie. "", s'enthousiasme Bruno Tissot.

Un beau succès sur la France cet été Il faut préciser que cet adhérent Selectour a un profil particulier. Son agence de voyages exerce à 90% une activité affaires, qui a été mise en veille depuis six mois.



Quant au TO, il est spécialisé dans les raids en 4x4 (80% de l'activité), intégralement produits et accompagnés par Bruno Tissot et son associé. " Nos clients sont français, belges, suisses. Ils sont nombreux à être fidèles depuis dix ans, ils nous font confiance et le fait de les accompagner durant les rallyes les rassure ".



Des clients habitués à voyager en autonomie complète, à bivouaquer, à adapter leur programme en fonction de la météo ou des pannes. " Nous avons dû reporter deux rallyes en mars et avril, l'un en Tunisie reprogrammé mi-octobre et l'autre au Maroc, pour 2021. Il n'y a eu aucun problème avec les clients, tous ont accepté les avoirs ", précise Bruno Tissot.



Et pour pallier le manque d'activité, Bruno Tissot s'est tourné cet été vers… la France. " Nous avons organisé un raid en 4x4 de 15 jours dans les Cévennes, la Lozère, l'Aveyron, le Cantal en bivouac ou camping. En 48h, via les réseaux sociaux et une newsletter adressée à notre fichier clients, tout était rempli ".



Depuis fin juin, GlobAtlas Adventures propose des offres week-end ou des séjours d'une semaine en France, comme en Italie ou encore en Islande.



" Nous avons rempli des séjours. Les clients partent avec leur propre véhicule. Ils viennent souvent en couple et je n'accepte jamais plus de 8 équipages par séjour ". Actuellement, avec ses clients, Bruno Tissot parcourt le Jura.

Le TO diversifie son offre S'il a eu son lot d'inquiétudes ces six derniers mois, il préfère voir le côté positif des choses. " Nous avons des clients qui ont déjà réservé pour octobre 2021 dans les Balkans ! "



Le PGE obtenu est consacré à de l'investissement sur des nouveaux voyages, notamment en France. GlobAtlas Adventures a également reçu 5 000€ de dons de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les crédits d'investissement en cours.



Et le tour-opérateur diversifie également ses activités. A côté des raids en 4x4 et des séjours en motoneige, ses équipes proposent des week-ends prolongés à Arêches-Beaufort, sur le thème du bien-être. Une offre haut de gamme encadrée par des spécialistes du yoga, du ressourcement… et où tous les acteurs locaux (gîtes, restaurants) sont sollicités.



En juin 2021, une gamme dédiée à la voile verra également le jour. " Nous proposerons des séjours d'une semaine à bord d'un catamaran de 14 mètres, équipé de 4 couchettes, donc idéalement réservé pour 4 couples, accompagnés d'un skipper et d'un homme d'équipage indique Bruno Tissot. Mais bien évidemment, les clients pourront prendre la barre et participer à l'ensemble des opérations sur le bateau".



Au programme : Porquerolles et Port Cros, le tour de Corse (aussi proposé en semi-rigide), ou encore la Grèce…

