Ditex Top Cruise 2020 : "Il ne reste plus que 3 stands à pourvoir !"

TourMaG.com - Comment se déroule la commercialisation du salon ?



Francis Rosales : "Je ne vais pas vous mentir. La période est compliquée et la profession n’a pas connu beaucoup de répit depuis le mois de septembre dernier, avec la chute de Thomas Cook et les défaillances des compagnies XL Airways et Aigle Azur. Maintenant elle doit aussi faire face au coronavirus et à ses aléas…"



TourMaG.com - Revenons au Ditex, malgré ces contretemps, les exposants répondent plutôt présent à la 16e édition ?



Francis Rosales : "En effet, nous n’avons pas à nous plaindre. A l’heure où je vous parle il me reste en tout et pour tout... 3 stands à vendre !



Je pense que la profession a besoin de ce rendez-vous pour se voir et dialoguer.



Échanger, trouver de nouveaux axes de développement, conclure des nouveaux accords, partager des moments de convivialité… rien de tel qu’un salon pour renouer le dialogue et rétablir le trait d’union entre fournisseurs et distributeurs en tant de crise.



Plus les temps sont difficiles et plus il est important de se rencontrer. Les réseaux sociaux ont aussi leurs limites…"