Ellipse Voyage poursuit son développement au cœur des magasins Intermarché

Quand des indépendants décident d'unir leurs forces, cela peut donner... une agence de voyages qui s'installe au cœur d'un magasin Intermarché.



C'est le cas à Béziers (Hérault) où le gérant de l'enseigne de grande distribution a décidé de faire confiance à Adriana Minchella, présidente d'Ellipse Voyage, pour implanter des points de vente à côté de sa grande surface.



" C'est tout à fait le hasard, je m'entends très bien avec le directeur, il avait un local vide et j'avais émis l'idée d'en faire quelque chose de bien, de beau, de sympa et je peux vous dire que cette nouvelle agence va être assez exceptionnelle, pas grande, mais avec un look déjanté complet ", explique Adriana Minchella au sujet de l'ouverture de son nouveau point de ventes, accolé à l'Intermarché de Béziers Cave Coopérative.