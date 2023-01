Appli mobile TourMaG



Expense : Soldo veut doubler son portefeuille de clients français L’interview de Luxisle Faubert, responsable marketing France et Benelux de Soldo.

Implanté depuis l’été 2022 sur le marché Français, le gestionnaire de dépenses professionnelles et fournisseur d'automatisation de paiements Soldo, veut se développer sur le marché France. En 2023, Soldo recrutera et ouvrira un bureau à Paris. Le point avec Luxisle Faubert, responsable marketing France et Benelux de Soldo.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 31 Janvier 2023

TourMaG.com – Présentez-nous Soldo ?



Luxisle Faubert : Soldo est une fintech fondée en 2015, par un entrepreneur italien. Il souhaitait résoudre le problème de la gestion des dépenses en entreprise, qui était très chronophage.



C’est une plateforme de gestion distribuée en mode Saas. Nous sommes également émetteurs de cartes MasterCard physiques ou virtuelles.



Nos bureaux sont implantés en Italie, à Rome et Milan, mais aussi à Londres et Dublin. Nous sommes présents sur le marché Français depuis l’été dernier.



Au total, l’entreprise compte 370 collaborateurs, avec plus de 30% de nouveaux arrivants en 2022.



TourMaG.com – A qui vous adressez-vous ?



Luxisle Faubert : Soldo compte plus de 30 000 clients répartis en Europe.



Nos produits s’adressent à des entreprises de tous secteurs et de toutes tailles, des PME aux grands comptes, dont le siège social est en Europe.



Offrir à l’entreprise l’agilité dont elle a besoin. TourMaG.com – Travaillez-vous avec les agences de voyages ?



Luxisle Faubert : Nous ne distribuons pas en marque blanche, mais avons noué plusieurs partenariats avec des agences, dont



Si le B2B n’est pas une priorité au premier semestre 2023, ça pourrait le devenir, car c’est l’un des plus gros postes de dépense.



L’expense est un marché hyper dynamique qui se développe à très grande vitesse.



TourMaG.com - Quels produits proposez-vous ?



Luxisle Faubert : La base est une plateforme logicielle, qui propose plusieurs modules de gestion, en fonction de la taille et des besoins de l’entreprise.



Nous donnons accès à des cartes, avec minimum trois utilisateurs pour le pack de départ.



Ces cartes peuvent être individuelles, affectées à un individu, un département ou à un groupe. L’entreprise va pouvoir choisir qui a accès au budget mis à disposition sur cette carte.



Selon la typologie des entreprises, ce groupe peut se transformer en mode projet. Par exemple dans le cadre d’un événement, on peut y ajouter des gens du marketing, du sales, du voyages, etc…



En plus des cartes physiques, nous proposons des cartes virtuelles qui peuvent être temporaires et expirer au bout d’une semaine ou d’un certain montant. En quelque clic, l’entreprise peut créer cette carte temporaire et l’assignée à la personne désignée.



"Le paiement digital s’est vraiment renforcé depuis le covid" TourMaG.com – Ce besoin d’agilité s’est accentué depuis la crise sanitaire ?

Luxisle Faubert : Le paiement digital s’est vraiment renforcé depuis le covid. Il y a un essor de la demande de cartes virtuelles. Le taux d’équipement compatible a facilité ce développement.



De plus en plus de clients s’équipent de carte virtuelle. L’avantage est aussi de pouvoir créer des cartes spécifiques pour Google Pay ou Appel Pay. En déplacement, le voyageur pourra payer avec son objet connecté.



Nos services permettent à l’entreprise de regarder ce qui lui convient le mieux et de refléter sa politique de dépenses dans ses cartes.



Nous avons également plus de demandes de contrôle de la part des entreprises. Dans un contexte de récession, elles ont besoin de maîtriser les dépenses.



Les cartes paramétrables permettent de mettre à disposition un budget et de s’assurer qu’il n’y aura pas de dépassement. Sur la partie validation, l’entreprise peut choisir le circuit de validation qui lui convient, détecter et stopper tout ce qui est hors politique.



Nous nous positionnons en facilitateur pour appliquer les politiques de dépense et de note de frais liées au déplacement professionnel.

Un bureau à Paris en 2023 TourMaG.com – Soldo, c’est aussi une application mobile ?



Luxisle Faubert : L’application mobile met à disposition un dashboard et des outils d’administration dédiés à l’administrateur du compte.



Pour l’utilisateur, l’appli mobile permet de réaliser son paiement, mais aussi de scanner le reçu et d’ajouter les informations qu’il jugera nécessaire à la transaction. Il renseigne le justificatif de dépense, a accès à ses plafonds.



Il peut également faire une demande de fonds qui sera envoyée à son manager. Ce dernier pourra l’approuver ou la refuser en un clic. Là encore, cela répond à un besoin d’agilité.



Les entreprises peuvent ajouter les codes analytiques, les taux de TVA nécessaires pour faciliter la partie réconciliation comptable.



TourMaG.com – Quelles sont vos ambitions en 2023 ?



Luxisle Faubert : Nous avons levé 180 000 dollars en juillet 2021. Nous sommes toujours dans une démarche d’investissement dans les équipes et le produit.



Sur le marché français, nous souhaitons doubler le nombre de clients entreprise. Nous renforcerons notre équipe locale et ouvriront un bureau à Paris.

Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

Publié par Caroline Lelievre

