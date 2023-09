FTI Voyages : "Nous voulons conforter notre position de numéro 1 sur l'Egypte"

Cette rentrée, FTI Voyages multiplie les actions de promotion. Ainsi, 4 workshops sont programmés en septembre et 6 autres d’ici la fin de l’année.



Plusieurs Fam trips seront également organisés en Crète, Dubaï, Malte, République Dominicaine et au Maroc.



Si l’entreprise a connu une restructuration suite à la crise sanitaire, Ludovic Rigel a tenu à rappeler que l’équipe commerciale n’avait pas changé : « La crise sanitaire a rabattu les cartes.



Après une première restructuration d’ordre économique, pendant le covid, nous nous sommes aperçus que certains process internes étaient à bout de souffle et non adaptés à la reprise. Le management a changé, j’ai repris la direction seul. La hiérarchie a été simplifiée pour plus d’efficacité. Vos interlocuteurs restent les mêmes. »