GetYourGuide sécurise ses paiements internationaux grâce à Adyen et au machine learning

Les résultats ont été rapidement au rendez-vous : une précision de détection multipliée par 18, et six fois moins de transactions légitimes bloquées. Pourtant, toutes les régions ne réagissent pas de la même manière : certaines zones géographiques présentaient encore des taux de performance inégaux. C’est là qu’intervient la force de la collaboration avec Adyen : les données ont été partagées, les modèles ajustés, et les résultats homogénéisés à travers les marchés en seulement quelques semaines.



Au-delà de l’amélioration des taux de détection, GetYourGuide a également observé une hausse du taux d’acceptation des paiements à l’international, notamment grâce à l’optimisation continue des modèles. Cela signifie moins de paniers abandonnés, plus de conversions, et donc une amélioration directe du chiffre d’affaires. Cette performance s’inscrit dans une logique où la lutte contre la fraude n’est plus une simple couche de sécurité, mais bien un levier de croissance et d’expansion mondiale.



La stratégie de gestion des fraudes de GetYourGuide vise avant tout à garantir la qualité de l’expérience client, tout en protégeant également ses partenaires, comme les tour-opérateurs, et en réduisant les risques pour les fournisseurs. Il est essentiel pour la plateforme de maintenir la confiance à chaque niveau de l’écosystème : un partenaire victime de fraude peut perdre des revenus, voire se détourner de la plateforme. C’est pourquoi la précision du filtrage est essentielle — et pourquoi le machine learning, capable d’identifier des signaux faibles et d’évoluer au fil des comportements émergents, représente une solution pérenne.



La technologie avancée d’Adyen offre à GetYourGuide un avantage concurrentiel, permettant des paiements en ligne fluides et sécurisés à grande échelle. En outre, la capacité de la solution Protect à s’intégrer en temps réel dans les parcours de paiement, sans perturber l’expérience utilisateur, est un atout majeur. L’automatisation intelligente permet aussi de réduire les erreurs humaines, d’accélérer les décisions et de libérer les équipes internes pour se concentrer sur l’innovation produit et la relation client.



« Adyen place la barre très haut. Nous partageons la même philosophie centrée sur la satisfaction client. Sur le plan des paiements internationaux, Adyen se distingue par son approche : privilégier des paiements locaux en direct plutôt que de simplement se connecter à des prestataires de paiement locaux existants. Nous apprécions la volonté d'Adyen d'être le premier PSP à proposer de nouvelles technologies et solutions. »

— Arjun Muralidharan, Group Product Manager, GetYourGuide