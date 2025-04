Grève SNCF en mai : à quoi s'attendre pour les ponts ?

Après une 1ère séquence coordonnée le 11 avril, la Fédération CGT appelle de nouveau les ADC et les ASCT à agir conjointement par la grève dès le 5 mai prochain

"sur la refonte de la prime traction et sur la base des revendications CGT".

La CGT-Cheminots appelle les contrôleurs et les conducteurs de la SNCF à la grève dès le 5 mai prochain.Cet appel rejoint celui de Sud-Rail qui menace de faire grève dès le mercredi 7 mai, veille de jour férié et de week-end de quatre jours pour ceux qui ont la possibilité de faire le pont. Le collectif de contrôleur, le Collectif national ASCT (CNA) s'est également joint à Sud-Rail. Pour rappel, le CNA était à l’initiative des grèves très suivies de Noël 2022 et de février 2024.La CGT-Cheminots précise dans un communiqué "".Au cœur des revendications : la revalorisation salariale et la fin de carrière. Le syndicat souhaite aussi rouvrir des négociations