Grève SNCF : vacances et ponts de mai, à quoi s’attendre ?

Nous ne souhaitons évidemment pas en arriver là, nous ne sommes pas là pour embêter les clients. Mais notre direction ne bouge que si nous instaurons un bras de fer

Le préavis déposé par SUD-Rail concerne spécifiquement les. Cette période inclut non seulement les vacances scolaires des différentes zones, mais également les traditionnels ponts de mai, périodes de forte affluence sur le réseau ferroviaire. Les dates ciblées par ce préavis pourraient donc avoir un impact majeur sur les déplacements des usagers.​Les revendications des contrôleurs portent principalement sur une meilleure évolution de leur rémunération et une gestion plus stable de leurs plannings de travail. Selon, les horaires des contrôleurs sont souvent modifiés au jour le jour, rendant difficile une organisation personnelle adéquate. De plus, l'introduction récente d'unaurait entraîné des ajustements fréquents et imprévus des plannings, accentuant le mécontentement des agents.Un(CNA) a déclaré : "." Cette déclaration souligne la.​