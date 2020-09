Groupama : "Nous n'avons pas de stratégie de désengagement en 2021..."

TourMaG.com - La crise va-t-elle entraîner une modification des cotisations pour vos clients ?



Jean-Michel Pérès : Les cotisations seront forcément adaptées car, d'une part, le volume d'affaires 2020 aura été plus faible et nous en tiendrons compte dans les appels de prime.



Et d'autre part, cette baisse d'activité sera un peu compensée par le fait que le système des avoirs a gelé en partie les sommes dues. Celles-ci sont toujours existantes, et s'il y a un redémarrage de l'activité, elles vont s’accroître puis se réduire, une fois que les avoirs auront été utilisés.



Donc la baisse des primes ne sera peut-être pas tout à fait proportionnelle à la baisse du volume d'affaires.



TourMaG.com - Vous attendez-vous à ce que vos assurés rencontrent des difficultés dès 2021 liées au remboursement des avoirs ?



Jean-Michel Pérès : Nous ne pouvons pas encore mesurer l'impact des recours qui ont été faits en justice contre le système des avoirs.



Il est certain que si demain, il y a des décisions de justice qui rendent immédiatement exigibles les avoirs émis par les opérateurs de voyages, cela pourrait poser des difficultés.



Mais je pense qu'il y aura une certaine sagesse qui fera qu'aucune décision ne sera prise, qui pourrait remettre en cause la santé des opérateurs de voyages.



J'espère que le système actuel sera maintenu et que nous aurons une reprise de l’activité progressive à partir du printemps, qui permettra aux opérateurs du voyage de réaliser le service qu'ils avaient vendu à leurs clients. Et que la situation reviendra à la normale petit à petit.



Nous sommes dans l'attente de deux éléments importants : les mesures d’accompagnement gouvernementales qui vont permettre aux entreprises de rester en vie et d'attendre une reprise d’activité, mais aussi que va donner la crise sanitaire et quand va-t-elle permettre une reprise de l'activité, notamment par une ouverture un peu plus générale et stable des frontières ?



TourMaG.com - Etes-vous en contact avec les pouvoirs publics ? Avez-vous été entendus ?



Jean-Michel Pérès : Nous avons rencontré la Direction Générale des Entreprises (DGE) dans le courant de l'été, et nous avons une réunion prévue avec la Direction Générale du Trésor (DGT).



Je pense que la prise de conscience est réelle, mais elle a été certainement un peu longue pour mesurer tous les impacts de la crise sur les entreprises et sur le système de garantie.



J'espère que les pouvoirs publics auront l'intelligence de comprendre qu'il faut préserver l'écosystème général du tourisme, et en premier lieu les opérateurs de voyage, car s'ils restent en bonne santé, cela sécurise les garants que nous sommes.



Mais aussi qu'ils interviendront plus globalement dans le secteur de la garantie financière, car aujourd'hui sur les trois opérateurs principaux, l'un est en difficulté, et pas forcément à cause de la Covid.



TourMaG.com - Etes-vous inquiet vis-à-vis de la situation de l'APST ?



Jean-Michel Pérès : Cela m'inquiète pour le marché de la garantie financière tourisme, parce que lorsqu'un opérateur significatif sur un marché est en difficulté, cela a forcément des impacts plus globaux sur tout le marché.



Aujourd'hui, en cas de difficulté extrême de l'APST - ce que je ne souhaite pas - on pourrait se retrouver avec plusieurs milliers d'opérateurs sans garantie financière. Que se passerait-il à ce moment-là ?



Je souhaite qu'une solution soit trouvée, mais il est dommage que l'on se pose cette question au mois de septembre 2020 alors qu'elle existe à peu près dans les mêmes termes depuis un an.



TourMaG.com - Vous n'envisagez-vous donc pas d'arrêter de proposer des garanties financières tourisme ?



Jean-Michel Pérès : Pas du tout, nous n'avons pas de stratégie de désengagement en 2021. Au contraire, nous allons renouveler l'essentiel de nos 2 200 garanties.



Mais nous sommes conscients que la difficulté pour les entreprises sera d'être capable de redémarrer quand tout va reprendre. On tablait sur septembre, finalement il semblerait que ce soit plutôt au printemps, peut-être plus tard.



Aujourd'hui, la préoccupation de tous - fédérations, pouvoirs publics, opérateurs - c'est que les entreprises soient en capacité d'être toujours là et prêtes à réagir quand tout redémarrera.