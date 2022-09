Hiver 2022-2023 : Travel Europe met en place une liaison aérienne Paris / Innsbruck

En complément de ce vol, toute une offre de réveillons et de séjours est proposée dans des hôtels 3 et 4* situés à seulement 30 minutes de l’aéroport d’Innsbruck à partir de 698€ pour une semaine en ½ pension incluant le vol.



Le TO programme aussi l’Hôtel Schwarzbrunn Resort & Spa 4* sup, à partir de 959€, avec sa formule « All inclusive de luxe » et son SPA de 3 000 m2, espace de détente après une journée de ski.



Des activités hivernales classiques (ski alpin ou de fond, randonnées, luges) ou plus insolites (randonnée avec des alpagas, bobsleigh à Igls, la tyrolienne Air Rofan, parapente tandem, dîner typique en chalet de montagne) sont proposées. Ainsi que la découverte de la région grâce à de nombreuses excursions organisées (visite d’Innsbruck, du monde de Swarovski, etc.).