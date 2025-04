Innovation, exclusivité et détente : l'évolution de Bahia Principe en 2025, une année anniversaire marquée par ses 30 ans d'excellence

De retour aux Caraïbes, et plus précisément à Punta Cana, le Bahia Principe Grand Punta Cana continue sa transformation progressive, avec des chambres rénovées chaque année. L’hôtel bénéficie également depuis novembre 2024 de l’infrastructure de l'ex Bahia Principe Grand Bávaro, ce qui permet d’élargir considérablement l’offre de restauration et de divertissement pour ses clients.



La rénovation de l’hôtel s’inspirera de la structure du palmier « Cana », qui lui donne son nom, ainsi que de l’environnement naturel unique qui l’entoure : une végétation autochtone luxuriante, du sable fin et des eaux cristallines. Le lobby évoquera la légèreté des feuilles de palmier, tandis que les restaurants, avec leurs nuances boisées, beiges et une palette de rouges, rappelleront le tronc de l’arbre et la chaleur envoûtante d’un coucher de soleil tropical. Enfin, les tons doux de la plage s’étendront jusqu’aux piscines, reflétant la transparence éclatante des eaux de l’Atlantique.



Les nouveaux restaurants du Bahia Principe Grand Punta Cana incluent un buffet élégant aux tons beiges offrant une sélection de plats internationaux, un Steakhouse sophistiqué, ainsi qu’un restaurant de show cooking mongol aux couleurs vives, promettant une expérience originale. Dès leur arrivée, les clients seront plongés dans une atmosphère raffinée au sein d’un lobby récemment rénové, alliant décoration moderne et espace café chaleureux aux arômes envoûtants.