Island Tours inclut dans ses séjours une assurance "pandémie"

Alors que les nouveaux départs de voyageurs se profilent en Islande, Island Tours souhaite rassurer toujours plus ses clients et inclut désormais les risques liés à la pandémie à son offre d’assurance Annulation Voyage sans en augmenter le prix.



Ainsi, les voyageurs sont assurés pour motif médical, accident, décès y compris maladie due à une épidémie ou un virus sans oublier les catastrophes naturelles, attentats/actes de terrorisme, grèves des compagnies aériennes.



L'assurance demeure par ailleurs fonctionnelle si :



- La destination est sujet à restriction par le Ministère des Affaires Étrangères, ou l’entrée dans le pays de destination est sujet à restriction ou refusée par les autorités locales pour raisons sanitaires, à condition qu’à la date de l’inscription au voyage et de la souscription au contrat, la destination ait été accessible.



- Avant le départ, la mise en quarantaine est décidée par les autorités du pays de domicile ou la mise en quarantaine obligatoire à l’arrivée décidée par les autorités du pays de destination, à condition que les décisions de mise en quarantaine ne soient pas connues au moment de l’inscription ou de la souscription au contrat d’assurance.