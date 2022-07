Kappa Club : les enfants acteurs du tourisme durable avec le Green Challenge

A la fin du séjour, ce montant sera attribué à l'une des 6 associations ou ONG partenaires de Kappa Club. A la fin du séjour, chaque participant recevra en plus un t-shirt et d’un diplôme attestant de son engagement pour un tourisme plus responsable.



« Nous espérons pouvoir développer des partenariats pérennes et solides dans l’ensemble des destinations où sont installés nos clubs. La seule phase de test avait permis de récolter près de 2500€, à destination de deux associations, en 2021.



En élargissant le Green Challenge, nous permettons aux enfants d’avoir un vrai impact local, bénéfique à tous » précise Virginie Florin, responsable RSE de Kappa Club.



Au sein de chaque club, les responsables Kappa Club sont missionnés pour trouver de nouveaux partenaires susceptibles de collaborer au Green Challenge.