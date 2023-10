L'euro continue de baisser face au dollar La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mardi 10 Octobre 2023

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la monnaie euro. La zone euro a réussi à éviter une récession l'année dernière malgré des problèmes énergétiques, mais il est de plus en plus difficile de maintenir cette performance en raison de coûts d'emprunt plus élevés.



L'Allemagne est déjà en récession, principalement à cause de la chute de la demande en Chine et de l'augmentation des prix de l'énergie russe. En France, les indicateurs économiques montrent que l'activité ralentit, ce qui augmente le risque de récession.



Dans d'autres pays de l'Union européenne, les taux d'intérêt flexibles sur les prêts immobiliers réduisent le pouvoir d'achat des ménages. De plus, l'inflation affecte les personnes les plus vulnérables, car les prix de certains produits alimentaires tels que l'huile d'olive, la viande bovine, le cacao et le jus d'orange atteignent des niveaux historiquement élevés.



De plus, la part de l'euro dans les transactions internationales a considérablement diminué en huit mois, passant de 38% à 23% en août dernier. Cela signifie que l'euro est de moins en moins utilisé pour les paiements internationaux, ce qui est préoccupant. Il y a plusieurs raisons à cette baisse, notamment la réduction des importations de gaz russe en Europe en raison des sanctions, ainsi que le recul de l'Europe dans le commerce mondial.



De nombreuses grandes banques sont optimistes quant à l'avenir de l'EUR/USD, avec des prévisions généralement comprises entre 1,12 et 1,15 pour 2024. Cependant, les prévisions à long terme sur les taux de change sont incertaines en raison de nombreux facteurs à prendre en compte.



Euro, dollar : le point technique



À court terme, l'EUR/USD pourrait se stabiliser autour de 1,05, mais à moyen terme, il pourrait continuer à baisser, atteignant peut-être 1,0400-1,0350 d'ici la fin de l'année, en fonction de la situation économique en zone euro.



Nous ne voyons pas de facteurs susceptibles de renverser cette tendance pour le moment.



SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0433 1,0390 1,0645 1,0710 EUR/GBP 0,8545 0,8499 0,8733 0,8799 EUR/CHF 0,9502 0,9445 0,9704 0,9801 EUR/CAD 1,4203 1,4100 1,4560 1,4599 EUR/JPY 155,01 154,33 158,01 158,50

Les annonces à suivre seront publiés en Allemagne (mercredi), aux États-Unis (jeudi) et en France (vendredi). Il ne devrait pas y avoir de surprises majeures.



Le chiffre aux États-Unis sera particulièrement important. On s'attend à ce que l'inflation continue de baisser après avoir atteint 3,7% en août. Même si les prix de l'énergie ont augmenté au cours des trois derniers mois (le prix du pétrole a augmenté de 40% sur cette période), cela n'affecte pas la tendance à la baisse de l'inflation dans les pays développés.



En ce qui concerne la politique monétaire, nous pensons que la



À court terme, la politique monétaire ne devrait donc pas avoir un impact majeur sur les devises. La question de savoir s'il faut réduire les taux d'intérêt ne se posera probablement qu'au début de l'année prochaine, en fonction de la gravité du ralentissement économique.



Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 11/10 08:00 Allemagne Indice des prix à la consommation (Septembre) Précédent à 0,3% sur un mois. Faible 11/10 14:30 États-Unis Indice des prix à la production (Septembre) Précédent à 0,7% sur un mois. Moyen 12/10 14:30 États-Unis Indice des prix à la consommation (Septembre) Précédent à 3,7% sur un an. Nouveau repli attendu par le consensus des économistes. Elevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

Contact : nicolas@mondialchange.com



