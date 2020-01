La SNCF part en campagne pour reconquérir ses clients

Cette mesure jugée exceptionnelle représente " quasiment un quart des places mises en vente à des prix aussi bas. Ça concerne l'ensemble des lignes françaises et il aura des prix à moins de 50 euros sur les lignes internationales ", a poursuivi Rachel Picard.



De plus, les clients réguliers seront dédommagés, avec une réduction de leur abonnement de février 2020 comprise entre 50 et 100%.



D'ores et déjà, la direction du transporteur a annoncé que le trafic serait normal pour les prochaines vacances de février.



Si l'opération reconquête de la clientèle s'annonce ardue, les Français ont montré une certaine exaspération et ont appris à faire sans les trains de la SNCF, la direction mène aussi un vaste d'économies pour compenser le manque à gagner.



A la veille de la mise en concurrence du rail français, selon vous le mal est fait ?