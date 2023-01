Le Groupe Malone Hôtels acquiert l’hôtel des Carmes

Le Groupe Malone, spécialiste du marché du boutique hôtel parisien, dirigé par Yohann Benhamou, acquiert le fonds de commerce de l’hôtel des Carmes. Cette opération est soutenue par Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme 2.



Ouvert en 1944, l’hôtel des Carmes, situé dans le 5ème arrondissement de Paris au cœur du Quartier Latin, est un hôtel historique de 30 chambres.



L’établissement est reconnu pour avoir accueilli plusieurs artistes, et notamment le fameux club de jazz « Le Caveau des Lorientais » entre 1946 et 1948, dont les fonds recueillis étaient destinés à la reconstruction de Lorient, suite à la Seconde Guerre mondiale.



A travers cette acquisition, le Groupe Malone souhaite repositionner l’établissement en un boutique hôtel 4 étoiles grâce à un programme de rénovation important. Un hôtel de 29 chambres avec piscine et spa y sera réalisé.



Avec ce 6ème établissement sous gestion, le groupe hôtelier renforce sa présence sur la rive gauche de la capitale.