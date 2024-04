Le fondateur de Concur fait l’acquisition de la TMC Direct Travel

En effet, adossée à la pointe de la technologie de ses trois sociétés, Spotnana, Center et Troop, l'entreprise voit une opportunité de se hisser au niveau mondial et créer « The perfect trip ».



« Au cours des dernières années, notre groupe d'investissement a recherché des entreprises qui réinventent les éléments clés de l'écosystème du voyage dans le but d'offrir une proposition de valeur considérablement meilleure aux voyageurs d'affaires, aux entreprises pour lesquelles ils travaillent et aux prestataires de voyages qui les utilisent.



Spotnana, Center et Troop réinventent et améliorent considérablement les éléments fondamentaux de la pile technologique du voyage. Direct Travel place la barre en matière d'expérience client.



Nous sommes ravis d'investir et de collaborer étroitement avec ce que nous pensons être la société de gestion de voyages leader du marché » , a déclaré Steve Singh, président exécutif de Direct Travel.



« Nous sommes honorés de servir des milliers de clients en Amérique du Nord et dans l’Union européenne, allant d’entreprises prospères du marché intermédiaire à certaines des plus grandes entreprises au monde. Nous investirons pour répondre aux besoins actuels de nos clients, développerons notre clientèle dans chacun des marchés que nous servons, augmenterons méthodiquement le nombre de marchés que nous servons et l'étendue des produits que nous livrons à nos clients. »