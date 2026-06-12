Le groupe IMA se lance dans l'assurance voyage en France

"Cette nouvelle offre d'assurance voyage est une véritable innovation sur le marché : elle va au-delà de la simple couverture en intégrant une dimension de conseil, pour aider chacun à mieux comprendre ses besoins et à faire des choix éclairés avant un séjour"

IMAWAY incarne une nouvelle génération d’assurance voyage : leur offre, conçue dans une logique de transparence, de responsabilité et de proximité, privilégie la pédagogie et le conseil, plutôt que la seule vente de garanties

" en pourparlers avec plusieurs d’entre eux"

Pour les détenteurs de cartes bancaires Premium (Visa Gold, Visa premier ou des gammes supérieures), IMAWAY va plus loin en proposantEn contrepartie, le voyageur s'engage, en cas de sinistre, à solliciter en priorité les garanties prévues dans son contrat de carte bancaires avant l'activation de son assurance IMAWAY., assurent Xavier Blanchard et Frédéric du Beaudiez.Selon eux, "".Avec son offre,, qui voyagent davantage mais restent souvent peu assurés.Cependant, au-delà de la vente directe aux particuliers,, sans à ce stade, détailler ses propositions.De fait, il souhaite notamment. Et se dit, tout en refusant de les nommer.