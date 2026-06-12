Le groupe IMA se lance dans l'assurance voyage en France

Jusqu'ici, le Groupe IMA conçoit, assemble et met en œuvre des solutions d'assistance pour le compte de ses actionnaires (MAIF, MACIF, MATMUT, etc.) et partenaires.
En France, il est même le leader de l'assistance. "En 2025, nous avons géré plus de 1 600 rapatriements dans le monde", souligne Xavier Blanchard, directeur de l'offre voyage du groupe.
De l'assistance d'urgence à l'accompagnement au quotidien, il n'y a cependant qu'un pas que l'entreprise niortaise a déjà franchi... à l'étranger, depuis quelques années.
Elle est, en effet, déjà positionnée sur le marché de l'assurance voyage en Italie, Espagne et Portugal. Elle se lance désormais sur le marché français avec un produit baptisé IMAWAY.
Avec plus de 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et plus de 4 millions de dossiers traités chaque année, le Groupe IMA voit dans cette offre une diversification logique et un prolongement direct de son expertise en assistance.
Sur un marché de l’assurance voyage évalué entre 800 millions et un milliard d’euros de primes chaque année en France, IMA espère "obtenir 10% du marché si tout va bien", annonce Frédéric du Beaudiez, directeur délégué du groupe.
En France, il est même le leader de l'assistance. "En 2025, nous avons géré plus de 1 600 rapatriements dans le monde", souligne Xavier Blanchard, directeur de l'offre voyage du groupe.
De l'assistance d'urgence à l'accompagnement au quotidien, il n'y a cependant qu'un pas que l'entreprise niortaise a déjà franchi... à l'étranger, depuis quelques années.
Elle est, en effet, déjà positionnée sur le marché de l'assurance voyage en Italie, Espagne et Portugal. Elle se lance désormais sur le marché français avec un produit baptisé IMAWAY.
Avec plus de 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et plus de 4 millions de dossiers traités chaque année, le Groupe IMA voit dans cette offre une diversification logique et un prolongement direct de son expertise en assistance.
Sur un marché de l’assurance voyage évalué entre 800 millions et un milliard d’euros de primes chaque année en France, IMA espère "obtenir 10% du marché si tout va bien", annonce Frédéric du Beaudiez, directeur délégué du groupe.
Des voyageurs insuffisamment protégés
Fallait-il vraiment un assureur voyage de plus ?
A en croire Xavier Blanchard et Frédéric du Beaudiez, le marché n'est pas saturé, tant s'en faut. Bien pis, beaucoup de Français partent en voyage sans s'assurer de manière spécifique. C'est même le cas de 51% d'entre eux, selon le baromètre HelloSafe sur l'assurance voyage 2026.
Certes, voyager n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Réserver un billet, organiser un séjour ou partir à l'autre bout du monde se fait en quelques clics. Cependant, soulignent les deux responsables du groupe IMA, lorsqu'il s'agit de protection, le parcours reste souvent complexe.
Entre les garanties incluses dans certaines cartes de crédit, les contrats déjà détenus ou les assurances proposées au moment de la réservation, de nombreux voyageurs ne savent pas exactement de quelles garanties ils disposent vraiment. Les uns sont insuffisamment assurés, d'autres le sont trop !
"Cette situation crée un double déséquilibre, souligne Xavier Blanchard. D’un côté, certains voyageurs partent insuffisamment protégés, parfois sans le savoir. De l’autre, beaucoup cumulent plusieurs garanties qui se superposent. Dans les deux cas, le manque de lisibilité nuit à leur bonne protection".
A en croire Xavier Blanchard et Frédéric du Beaudiez, le marché n'est pas saturé, tant s'en faut. Bien pis, beaucoup de Français partent en voyage sans s'assurer de manière spécifique. C'est même le cas de 51% d'entre eux, selon le baromètre HelloSafe sur l'assurance voyage 2026.
Certes, voyager n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Réserver un billet, organiser un séjour ou partir à l'autre bout du monde se fait en quelques clics. Cependant, soulignent les deux responsables du groupe IMA, lorsqu'il s'agit de protection, le parcours reste souvent complexe.
Entre les garanties incluses dans certaines cartes de crédit, les contrats déjà détenus ou les assurances proposées au moment de la réservation, de nombreux voyageurs ne savent pas exactement de quelles garanties ils disposent vraiment. Les uns sont insuffisamment assurés, d'autres le sont trop !
"Cette situation crée un double déséquilibre, souligne Xavier Blanchard. D’un côté, certains voyageurs partent insuffisamment protégés, parfois sans le savoir. De l’autre, beaucoup cumulent plusieurs garanties qui se superposent. Dans les deux cas, le manque de lisibilité nuit à leur bonne protection".
Pour les particuliers...
L'offre proposée par le Groupe IMA affiche sa volonté de simplifier la vie des voyageurs. "Pensée pour être plus juste", IMAWAY s’adapte aux garanties déjà existantes des voyageurs, notamment celles incluses dans les cartes bancaires et ce, afin d’éviter les doublons et de "ne proposer que l’essentiel".
L'atout principal de l'offre, c'est d'avoir développé un outil de diagnostic des cartes bancaires pour analyser les garanties déjà détenues par chacun avant toute souscription.
A partir de cette analyse, il formule une recommandation personnalisée visant à optimiser le rapport entre niveau de protection et prix, "sans dépenses inutiles", tenant compte à la fois de sa destination et des garanties déjà incluses dans sa carte bancaire.
A contrario, dans certains cas, IMAWAY peut indiquer que la couverture associée à sa carte bancaire est déjà suffisante pour répondre à ses besoins.
L'atout principal de l'offre, c'est d'avoir développé un outil de diagnostic des cartes bancaires pour analyser les garanties déjà détenues par chacun avant toute souscription.
A partir de cette analyse, il formule une recommandation personnalisée visant à optimiser le rapport entre niveau de protection et prix, "sans dépenses inutiles", tenant compte à la fois de sa destination et des garanties déjà incluses dans sa carte bancaire.
A contrario, dans certains cas, IMAWAY peut indiquer que la couverture associée à sa carte bancaire est déjà suffisante pour répondre à ses besoins.
... mais aussi les professionnels du tourisme
Pour les détenteurs de cartes bancaires Premium (Visa Gold, Visa premier ou des gammes supérieures), IMAWAY va plus loin en proposant une réduction pouvant attendre 30% sur leur prime d'assurance.
En contrepartie, le voyageur s'engage, en cas de sinistre, à solliciter en priorité les garanties prévues dans son contrat de carte bancaires avant l'activation de son assurance IMAWAY.
"Cette nouvelle offre d'assurance voyage est une véritable innovation sur le marché : elle va au-delà de la simple couverture en intégrant une dimension de conseil, pour aider chacun à mieux comprendre ses besoins et à faire des choix éclairés avant un séjour", assurent Xavier Blanchard et Frédéric du Beaudiez.
Selon eux, "IMAWAY incarne une nouvelle génération d’assurance voyage : leur offre, conçue dans une logique de transparence, de responsabilité et de proximité, privilégie la pédagogie et le conseil, plutôt que la seule vente de garanties".
Avec son offre, le groupe IMA cible particulièrement les jeunes adultes, qui voyagent davantage mais restent souvent peu assurés.
Cependant, au-delà de la vente directe aux particuliers, IMA vise aussi les professionnels du tourisme, sans à ce stade, détailler ses propositions.
De fait, il souhaite notamment mettre son outil de diagnostic à disposition des agences de voyages via les courtiers. Et se dit " en pourparlers avec plusieurs d’entre eux", tout en refusant de les nommer.
Lire aussi : Agents de voyages : comment mieux vendre l’assurance ?
En contrepartie, le voyageur s'engage, en cas de sinistre, à solliciter en priorité les garanties prévues dans son contrat de carte bancaires avant l'activation de son assurance IMAWAY.
"Cette nouvelle offre d'assurance voyage est une véritable innovation sur le marché : elle va au-delà de la simple couverture en intégrant une dimension de conseil, pour aider chacun à mieux comprendre ses besoins et à faire des choix éclairés avant un séjour", assurent Xavier Blanchard et Frédéric du Beaudiez.
Selon eux, "IMAWAY incarne une nouvelle génération d’assurance voyage : leur offre, conçue dans une logique de transparence, de responsabilité et de proximité, privilégie la pédagogie et le conseil, plutôt que la seule vente de garanties".
Avec son offre, le groupe IMA cible particulièrement les jeunes adultes, qui voyagent davantage mais restent souvent peu assurés.
Cependant, au-delà de la vente directe aux particuliers, IMA vise aussi les professionnels du tourisme, sans à ce stade, détailler ses propositions.
De fait, il souhaite notamment mettre son outil de diagnostic à disposition des agences de voyages via les courtiers. Et se dit " en pourparlers avec plusieurs d’entre eux", tout en refusant de les nommer.
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Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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