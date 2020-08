Les EDV et le SETO demandent la "libération" de l'Île Maurice

Si les Français se sont repliés sur la France pour leurs vacances d’été, ils échafaudent maintenant leurs vacances d’hiver, rêvant d’espaces, de plages, de nature, de bien-être.



Maurice répond à toutes ces aspirations. Mais l’absence de visibilité sur le calendrier d’ouverture des frontières peut laisser supposer que l’épidémie n’est pas maîtrisée. L’image positive de l’Île Maurice se transforme en image négative.



Ce mouvement est accentué par la récente marée noire. Pendant ce temps, en ouvrant leurs frontières aux touristes, les destinations concurrentes prennent le leadership du « haut de gamme ».



Parallèlement, les hôteliers et prestataires touristiques de l’Île Maurice constatent l’étiolement progressif des compétences et du savoir-faire qui contribuaient à l’attractivité de la destination.



Le souhait des professionnels français du tourisme est de connaître rapidement le calendrier d’ouverture des frontières de l’Île Maurice et des mesures prises afin de continuer à garantir la sécurité sanitaire, telles qu’un test PCR effectué avant le voyage.



Les intérêts de l’économie mauricienne et ceux des professionnels français du tourisme convergent.



Ils nous conduisent à vous le demander avec insistance, Monsieur le Ministre : libérez Maurice !"



Jean-Pierre Mas et René-Marc Chikli