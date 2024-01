Les Entreprises du Voyage organisent « Les rendez-vous juridiques »

• Contrats et litiges : droit du tourisme, responsabilité, transport, consommation.

• Données personnelles, conformité de votre site internet, droit à l’image.

• IATA.

• Tourisme et aérien : assurances voyages - Recours contre les transporteurs aériens - Information, offre et contrat de vente de forfaits - Business Travel – Responsabilité & traitement des litiges précontentieux et contentieux.

• Social : code du travail - application de la CCN, relations individuelles de travail.