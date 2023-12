Panne bagages à Orly et vol annulé : l'agence est-elle responsable ?

Le Tribunal rappelle qu’ADP a l’obligation de fournir les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d’aéronefs, des passagers et du public, et que les ouvrages affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics.



Par ailleurs, le service public d’assistance-passager tel que l’assistance bagage (tri, préparation au départ, chargement, déchargement) est assuré grâce aux comptoirs d’enregistrement et d’embarquement, aux installations informatiques y afférentes, aux installations de tri des bagages, qui sont la propriété d’ADP.



A ce propos, ADP a pour mission de gérer les installations de l’aéroport et notamment leur entretien.