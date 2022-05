Tourifoot : c'est parti pour les inscriptions !

Date : le 23 juin prochain, de 18h à 23h à l’Urban Soccer de la Porte d’Ivry, à l’adresse suivante : 14 Rue Jules Vanzuppe, 94200 Ivry-sur-Seine



Le déroulé de la soirée :

- 18h00 : Rendez-vous au Centre Urban Soccer, Porte d’Ivry;

- 18h45 : Début des matchs;

- Durant la soirée : Buffet à disposition;

- 23h00 : Remise des prix.



Comme en 2019, la mixité des équipes sera de rigueur, la participation au tournoi est ouverte aux 24 premières équipes (20 masculines et 4 féminines) inscrites. Il se déroule par équipe de 5 joueurs et 3 remplaçants.



La cotisation de 150 € par équipe masculine (gratuit pour les équipes féminines) inclut la participation aux matchs par poule, jusqu’à la finale.



Vous pourrez profiter d’un buffet à volonté qui clôturera cet évènement et à l’issue du tournoi, les récompenses suivantes seront remises :

- Une coupe aux trois premières équipes masculines

- Une coupe aux trois premières équipes féminines

- Une coupe à l’équipe la plus fairplay

- Une coupe pour la meilleure équipe de supporters

- Une coupe au meilleur joueur

- Et une coupe à la meilleure joueuse