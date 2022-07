Corsair Foot Academy : coup d'envoi de la 6e édition en Martinique et Guadeloupe

Dans le cadre de la Corsair Foot Academy, du 11 au 15 juillet en Guadeloupe, du 4 au 8 juillet en Martinique,Ces stages sont ouverts aux jeunes, licenciés ou non. Cette année les deux parrains seront respectivement [Didier Drogba et Claude Makélé pour la Guadeloupe et la Martinique. ]bPour participer à ce stage, les jeunes ont dû s’inscrire sur les 5 sites de l’académie en Guadeloupe (aux Abymes, à Petit-Canal, à Saint-Claude, à Saint-François et Sainte-Rose) et 5 sites de l’académie en Martinique (au Diamant, à Rivière Pilote, au Saint-Esprit, à Saint-Pierre et à la Trinité).