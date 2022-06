Appli mobile TourMaG



Cet été, Corsair met à l’honneur les étudiants, les jeunes et les familles !

En ce mois de juin 2022, Corsair lance son offre « Famille » avec 100 € de réduction pour les passagers de 2 à 25 ans voyageant accompagnés d’un ou deux parents. Valable du 15 juin au 3 juillet 2022, elle est valable sur toutes les destinations Corsair. Après deux années de crise sanitaire marquées par la fermeture des frontières et l’impossibilité de voyager à travers le monde, Corsair met aussi à l’honneur les jeunes et les étudiants de 12 à 29 ans*. Ils pourront voyager seuls d’ici la fin de l’année 2022 sur les vols directs depuis ou vers les destinations le plus plébiscitées, à savoir les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique), l’Océan Indien (Réunion et Mayotte), la Côte d’Ivoire et l’Amérique du Nord (Montréal).

L’offre 12 – 29 ans Corsair

Valable d’ici la fin de l’année 2022 pour tout vol (aller simple ou aller-retour) réservé sur le site Corsair entre le 1er juin et le 1er août 2022, soumise à disponibilité et modifiable sans préavis. Elle n’est accessible qu'aux passagers jeunes (12 à 25 ans) et étudiants (12 à 29 ans) voyageant seuls ou avec d'autres étudiants/jeunes.



En complément de tarifs préférentiels, les jeunes voyageurs de 12 – 25 ans révolus bénéficieront d’une franchise bagage comprenant 2 valises de 32 kgs pour toute réservation. Cette clientèle bénéficiera par ailleurs d’une réduction de 50 € pour l’achat d’un aller simple et de 100€ pour l’achat d’un aller-retour. (Valable 12 mois et crédité automatiquement sur la carte fidélité « Le Club »).



Corsair donne ainsi aux jeunes la possibilité de



L’offre Famille Corsair valable sur toutes les destinations Corsair, une occasion de vous envoler accompagné de vos proches et ainsi découvrir les merveilles que réservent les destinations Corsair.



L’offre est accessible aux passagers de 2 à 25 ans. Pour en profiter, il est impératif de voyager en famille et donc d’être accompagnés d’au moins un adulte.



Qu’elles soient balnéaires, volcaniques ou forestières, ces destinations déclinent sur toutes les gammes des activités ludiques, sportives et culturelles pour petits et grands. A découvrir.



C’est le moment d’en profiter pour écrire de nouvelles pages d’une histoire familiale et partager une ouverture sur le monde. A l’occasion de ces offres la compagnie met en avant trois grandes destinations touristiques particulièrement adaptées aux jeunes et aux vacances familiales : l’île de la Réunion qui, au cœur de l’océan Indien, se distingue par ses paysages volcaniques ; l’archipel guadeloupéen et la Martinique offrent aux plages idylliques, au forêts primaires, iles lointaines et départements français elles se vivent comme une destination de proximité sécurisante ; Montréal principale ville du Québec et grande métropole insulaire et portuaire du fleuve Saint-Laurent.Qu’elles soient balnéaires, volcaniques ou forestières, ces destinations déclinent sur toutes les gammes des activités ludiques, sportives et culturelles pour petits et grands. A découvrir.

Réunion, l’île à grands spectacles Amateurs de tourisme vert, de balades à cheval ou en VTT, de deltaplane, de sports en eaux vives, d’escalades ou de canyoning, l’île-volcan vous attend. Au-delà de ses plages ombragées de filaos le spectaculaire se trouve à l’intérieur, dans les « Hauts » aux reliefs tourmentés et aux plateaux lunaires.



A l’image de l’île, Saint-Denis, son chef-lieu, est un carrefour de peuples et de cultures où le métissage s’est installé sans quartiers réservés. A voir : le Barachois, la promenade sur le front de mer, les vieilles demeures créoles, l’étonnante et très animée rue du Maréchal Leclerc.



Incontournables : le Piton de la Fournaise et la Cité du Volcan, le musée dédié. Ce volcan, l’un des plus actifs de la planète, est à la fois un lieu d’observatoire privilégié pour les volcanologues et le site touristique le plus attractif de l’île. Volcan « rouge » et « sage », il se laisse approcher et photographier. Le musée est un centre international à la fois pédagogique et scientifique.



A faire : le tour de l’île en hélicoptère, un must dans les activités touristiques et une des plus fabuleuses leçons grandeur nature de géographie et de géologie qu’on puisse imaginer.



Corsair propose jusqu’à 10 vols par semaine depuis Paris-Orly vers La Réunion, à partir de 756€ TTC

Montréal et ses Laurentides



Indissociables de l’été montréalais, célèbres dans le monde entier, les festivals investissent tous les quartiers, les parcs et les salles de spectacle. Parmi les plus célèbres : le Festival international de jazz (du 30 juin au 9 juillet 2022) ; Complètement Cirque, le Festival International des Arts du Cirque (du 7 au 17 juillet) ; Juste pour rire, le plus gros festival d’humour au monde (en français et en anglais – du 13 au 31 juillet).



A visiter : La Biosphère. Pionnier de l’architecture durable ce musée présente des expositions ludiques et scientifiques qui abordent les questions environnementales : air, eau, biodiversité, changements climatiques et plus encore.



A moins d’une heure de Montréal ce sont les Laurentides et leurs forêts à perte de vue, leurs myriades de lacs, leurs rivières poissonneuses et leurs « centres de villégiatures » remarquablement intégrés et ouverts les 4 saisons.



A faire : un déjeuner dans une « cabane à sucre » construite, de tradition, au cœur d’une érablière où l’on récolte le sirop d’érable selon les méthodes ancestrales. Au menu soupe au pois, aux fèves au lard, aux saucisses de campagne au pain croûté et, peut-être, place au quadrille, à la cuiller à musique et au violoneux. Une véritable expérience culturelle.



La Martinique « l’île aux fleurs »



Dans le nord la Montagne Pelée - volcan et point culminant à 1397 mètres - réserve aux amateurs de randonnées des sentiers tracés au cœur d’une forêt tropicale où les fougères arborescentes font concurrence aux bambous géants et aux fromagers séculaires. Les plages de sable blanc bordées de cocotiers se situent essentiellement dans le sud. Leurs eaux cristallines sont le refuge des tortues, des dauphins, des étoiles de mer et autres merveilles sous-marines qu'offre la mer des Caraïbes.



A voir : Fort-de-France, la capitale martiniquaise, pour sa baie, son grand marché haut en couleurs, ses rues commerçantes et son centre historiques. Il abrite de splendides bâtiments à l’instar de la bibliothèque Schoelcher l’homme à qui l’on doit l’abolition définitive de l'esclavage en France (1848).



Incontournables : jardins, plantations et habitations. On l’appelle « l’île aux fleurs » et elle porte bien son nom. Ses jardins sont de magnifiques symphonies florales. Plantations et habitations illustrent de leur côté la tradition de l’architecture créole. Pour beaucoup elles se visitent. En voici deux exemples :



Le Jardin de Balata, proche de Fort-de-France, œuvre d’un paysagiste précurseur, Jean-Philippe Thoze, premier propriétaire à avoir créé un jardin pour qu’il soit visité. On y admire, notamment, les plus belles espèces tropicales du monde. L’Habitation Clément : ce haut lieu culturel intègre un patrimoine architectural et industriel bien restauré. Transformée en musée la maison de maître classée monument historique met en scène le mode de vie des planteurs du XIXème siècle.



A voir : une course de yoles (inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco). Héritée du gommier, l'embarcation caraïbe traditionnelle de pêche au large, la yole est gravée dans le patrimoine martiniquais. Légère et très instable, elle exige de la part de la dizaine de « yoleurs » à son bord une forme physique exceptionnelle et beaucoup d'agilité.

Les courses sont l'affaire de toutes les communes côtières. Point d'orgue : le tour de l’île (du 31 juillet au 7 août 2022). Sur terre les supporters et visiteurs participent aux festivités organisées dans les communes côtières.

La Guadeloupe et son bellissime archipel Soufrière. Sur un air de Biguine, on chante la Les Saintes, la Désirade, Marie-Galante. Au-delà de ces images de carte postale, la Guadeloupe est aussi une terre de mystère et d’histoire.



Une mer chaude et cristalline, des criques abritées, une infrastructure performante font du sud de Grande-Terre une remarquable destination de tourisme balnéaire et nautique. (Saint-François, Sainte-Anne, Gosier).



Les sites de plongée sont légion avec mention particulière pour la côte ouest de Basse-Terre à quelques encablures du petit village de Bouillante, à l’îlet Pigeon dit « Réserve Cousteau. Plusieurs bases encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat accueillent plongeurs confirmés et débutants.



Pour un tourisme durable : le Grand Cul-de-Sac Marin. Classé réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco il abrite la plus grande mangrove et le plus long récif corallien des Petites Antilles. Située à l’intersection de Basse-Terre et de Grande-Terre, cette mosaïque végétale de 15 000 hectares maintient et sauvegarde un écosystème et une biodiversité uniques. Visites guidées organisées en bateau, en catamaran, en kayak, et même en paddle !



A vivre : la Fête des Cuisinières : En Guadeloupe, la gastronomie antillaise est une réalité incontestable. La preuve : l’une des fêtes annuelles la plus importante et la plus populaire est celle organisée en hommage aux cuisinières. Elle se déroule tous les ans à Pointe-à-Pitre, le samedi le plus proche du jour de la Saint-Laurent. (Ce sera le samedi 13 août 2022).



A découvrir : Les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, les petites îles satellites. Elles séduisent pour la sérénité qu’elles dégagent, le charme de leurs villages de pêcheurs, la beauté de leurs plages et de leurs mangroves, leurs panoramas. Côté mer elles offrent à leurs visiteurs une multitude de balades à faire en scooter des mers, en bateau à voile ou à moteur, en canoë kayak, en pédalo ou en kitesurf. Côté terre, ce seront quad, vélo, charrette à bœufs pour aller à la découverte d’une ancienne exploitation, d’un site pré-colombien ici, d’un éco-musée ou d’un artisan ailleurs.



L’accès aux îles est facile en navettes maritimes ou dans le cadre d’une excursion de quelques heures ou d’une journée au départ des principales stations de Grande-Terre et au départ de Trois Rivières à Basse-Terre.



