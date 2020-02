Après des shorts et des maillots, le PSG vend des... voyages !

L'industrie touristique souvent dénigrée, du moins par les politiques, connaît un net regain d'intérêt depuis quelques jours.Alors que d'après les professionnels, Google ne se lancera jamais à vendre des voyages ou des billets d'avion, car la marge est trop faible, d'autres trouvent dans le secteur un intérêt certain.En début de semaine, Diams faisait le buzz avec son agence de voyages, plus ou moins immatriculée et donc plus ou moins en règle, cette fois-ci d'autres idoles se lancent dans l'aventure.Ce ne sont pas exactement les joueurs du PSG, mais bel et bien le club de la capitale qui s'attaque au secteur du tourisme.Avec sa plateforme, visitparis.psg.fr, Ainsi, à partir de ce jeudi 27 février 2020, il est possible pour tous les supporters, quel que soit le pays, de réserver non seulement un billet pour assister à un match, mais aussi une chambre d'hôtel et un moyen de transport.D'ailleurs le club parisien baptise ses propositions comme des "offres packagées", alors le PSG deviendrait-il une véritable agence de voyages ?